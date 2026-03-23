Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Golders Green του βόρειου Λονδίνου, μετά από εμπρηστική επίθεση που κατέστρεψε τέσσερα ασθενοφόρα της εθελοντικής εβραϊκής οργάνωσης Hatzola.

Οι αρχές αντιμετωπίζουν το περιστατικό ως αντισημιτικό έγκλημα μίσους, ενώ έχει εξαπολυθεί ανθρωποκυνηγητό για τρεις υπόπτους. Μέχρι στιγμής δεν έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις, με την αστυνομία να εξετάζει υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες.

Η φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, με έξι οχήματα και περίπου 40 πυροσβέστες να επιχειρούν στο σημείο. Από τις εκρήξεις που προκλήθηκαν, λόγω φιαλών οξυγόνου στα ασθενοφόρα, σημειώθηκαν ζημιές και σε γειτονικά κτίρια, ενώ εκκενώθηκαν κατοικίες για προληπτικούς λόγους. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.





🚨 BREAKING: Major antisemitic arson attack in Golders Green, London destroys all ambulances (at least 4) of Hatzola Northwest — a volunteer Jewish emergency service providing 24/7 medical aid. @Breaking911 has seen footage of the attackers. pic.twitter.com/GwCWXG38qB — Breaking911 (@Breaking911) March 23, 2026

Η οργάνωση περιπολιών Shomrim καταδίκασε έντονα την επίθεση, κάνοντας λόγο για «στοχευμένο και βαθιά ανησυχητικό περιστατικό» που πλήττει μια υπηρεσία πρώτης ανάγκης για την κοινότητα. Τόνισε επίσης ότι η Hatzola συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία της, παρέχοντας σωτήρια ιατρική βοήθεια σε όλους τους πολίτες.

Οι αρχές ενισχύουν τις περιπολίες στην περιοχή και βρίσκονται σε επαφή με θρησκευτικούς ηγέτες, καθώς η επίθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινότητα.



