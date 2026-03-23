Αεριωθούμενο της αεροπορικής εταιρείας Air Canada Express συγκρούσθηκε με όχημα εδάφους κατά την προσγείωσή του αργά χθες, Κυριακή, το βράδυ στο αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με τον ιστότοπο Flightradar24 που παρακολουθεί τις πτήσεις, και το επεισόδιο αυτό προκάλεσε το κλείσιμο του αεροδρομίου.



Από τη σύγκρουση, έχασαν τη ζωή τους ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης του επιβατικού αεροπλάνου της Air Canada Express που συγκρούσθηκε με όχημα εδάφους κατά την προσγείωσή του αργά χθες, Κυριακή, το βράδυ στο αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης, όπως μετέδωσε το NBC News.



Το αεροπλάνο, ένα CRJ-900, το οποίο είχε απογειωθεί από το Μόντρεαλ, συγκρούσθηκε με το όχημα με ταχύτητα 39 χλμ/ώρα, ανακοίνωσε ο Flightradar24, ο οποίος είχε καταγράψει δεδομένα μέχρι τις 11:37 μ.μ. (τοπική ώρα, 05:37 ώρα Κύπρου).

Φωτογραφίες που τραβήχτηκαν μετά το ατύχημα δείχνουν ορατή ζημιά στο ρύγχος του αεροπλάνου.

Το τηλεοπτικό δίκτυο NBC News μετέδωσε, επικαλούμενο πηγές, ότι τέσσερις άνθρωποι τραυματίσθηκαν στο επεισόδιο, στο οποίο ενεπλάκη πυροσβεστικό όχημα επανδρωμένο με αστυνομικούς. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης του αεροπλάνου τραυματίσθηκαν σοβαρά, ενώ δύο αστυνομικοί νοσηλεύονται με κατάγματα, αλλά βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση.

Δεν έχουν γίνει γνωστές άλλες πληροφορίες σχετικά με τραυματίες.

Η αμερικανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) ανακοίνωσε πως το αεροδρόμιο αναμένεται να παραμείνει κλειστό μέχρι σήμερα στις 2 μ.μ. (τοπική ώρα, 20:00 ώρα Κύπρου). Στον ιστότοπο του LaGuardia φαίνεται ότι οι πτήσεις εκτρέπονται προς άλλα αεροδρόμια ή επιστρέφουν στο αεροδρόμιο απ' όπου αναχώρησαν.

Το αεροπλάνο που ενεπλάκη στο επεισόδιο διαχειριζόταν η εταιρεία Jazz, που ανήκει στην Chorus Aviation και είναι περιφερειακός εταίρος της Air Canada. Τα αεροπλάνα CRJ-900 της Jazz μπορούν να μεταφέρουν μέχρι 76 επιβάτες, σύμφωνα με τον ιστότοπο της Air Canada. Το NBC News μετέδωσε ότι στο αεροπλάνο επέβαιναν 76 επιβάτες και τετραμελές πλήρωμα.

H Air Canada, η Chorus Aviation, το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας των Μεταφορών και η FAA δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα να σχολιάσουν.

Σύμφωνα με το σύστημα έκτακτης προειδοποίησης της Νέας Υόρκης, στο αεροδρόμιο LaGuardia αναμένονται ακυρώσεις πτήσεων, καθώς και καθυστερήσεις στην κυκλοφορία στην περιοχή.

Multiple injuries after Air Canada plane and firetruck collide on runaway at New York's LaGuardia Airport. pic.twitter.com/7a0LIO0lTM — The Daily News (@DailyNewsJustIn) March 23, 2026

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ