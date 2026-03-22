Περισσότερες από τρεις εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου στην Μέση Ανατολή, οι κρίσιμες υποδομές της περιοχής έχουν γίνει στόχος επιθέσεων, είτε πρόκειται για εγκαταστάσεις πετρελαίου, φυσικού αερίου ή πυρηνικές μονάδες.

Τώρα, η σύρραξη μπορεί να επεκταθεί στους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς η Ουάσινγκτον του Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με επιθέσεις κατά των ιρανικών σταθμών, αν η Τεχεράνη δεν επιτρέψει μέχρι αύριο το άνοιγμα του κρίσιμου για την μεταφορά του πετρελαίου Στενού του Χορμούζ.

Το Ιράν διαθέτει περισσότερους των 90 σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ορισμένοι από τους οποίους βρίσκονται στις ακτές του Κόλπου, στην καρδιά των εχθροπραξιών που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου με τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις κατά της Τεχεράνης.

Περί το 38% της ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται από σταθμούς συνδυασμένου κύκλου (που χρησιμοποιούν τουρμπίνες φυσικού αερίου και ατμού), ακολουθούν οι σταθμοί φυσικού αερίου (26%). Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αντιπροσωπεύουν το 13% της παραγωγής, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna (Δεκέμβριος 2024).

Η πυρηνική ενέργεια δεν αντιστοιχεί παρά στο 1% των πηγών τροφοδοσίας: το Ιράν διαθέτει ένα και μοναδικό πυρηνικό σταθμό σε λειτουργία, τον σταθμό του Μπουσέρ, ρωσικής κατασκευής και δυναμικότητας 1.000 mégawatts.

Τον Σεπτέμβριο 2025, η Τεχεράνη και η Μόσχα υπέγραψαν συμφωνία ύψους 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την κατασκευή τεσσάρων ακόμη πυρηνικών σταθμών στο νότιο Ιράν, δυναμικότητας 1.255 MW έκαστος, σύμφωνα με το Irna.

Δελτίο στο ηλεκτρικό ρεύμα

Το έδαφος του Ιράν είναι άγονο και η χώρα βρίσκεται διαρκώς αντιμέτωπη με επεισόδια ξηρασίας και πολύ θερμά καλοκαίρια, συνθήκες που αυξάνουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Παρά του σημαντικούς πόρους σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, η χώρα γνωρίζει ελλείψεις ενέργειας, εξαιτίας της παλαιότητας των υποδομών της και των διεθνών κυρώσεων.

Κατά συνέπεια, το Ιράν αναγκάζεται περιοδικά να βάζει δελτίο στην ηλεκτρική ενέργεια ελλείψει επαρκούς φυσικού αερίου για την τροφοδοσία των ηλεκτρικών σταθμών.

Ο σημαντικότερος ιρανικός ηλεκτρικός βρίσκεται στην Νταμαβάντ, στην περιφέρεια της επαρχίας της Τεχεράνης, την οποία και τροφοδοτεί εν μέρει. Είναι δυναμικότητας 2.900 MW.

Ο δεύτερος μεγαλύτερος ιρανικός ηλεκτρικός σταθμός είναι ο Σαχίντ Σαλίμι στην Νέκα, στην επαρχία Μαζανταράν. Είναι δυναμικότητας 2.214 MW.

Ο τρίτος, ο Σαχίντ Ραζάι, βρίσκεται στην επαρχία Καζβίν. Είναι δυναμικότητας 2.042 MW.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ