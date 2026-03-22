Ο Πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν κατήγγειλε τις ισραηλινές επιθέσεις στον νότιο Λίβανο κατά των γεφυρών και άλλων υποδομών χαρακτηρίζοντάς τις «προοίμιο χερσαίας εισβολής».

Ο Πρόεδρος Αούν κατήγγειλε «την στοχοποίηση και την καταστροφή από το Ισραήλ υποδομών και ζωτικής σημασίας εγκαταστάσεων στον νότιο Λίβανο, κυρίως της γέφυρας Κασμίγε επάνω από τον ποταμό Λιτάνι και άλλων γεφυρών», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Προεδρίας.

«Οι επιθέσεις αυτές συνιστούν επικίνδυνη κλιμάκωση και κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας του Λιβάνου και θεωρούνται προοίμιο χερσαίας εισβολής», δήλωσε ο Πρόεδρος Αούν.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο στρατός, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει χερσαίες επιχειρήσεις διείσδυσης στον νότιο Λίβανο, έλαβε διαταγή να καταστρέψει όλες τις γέφυρες υπό το πρόσχημα ότι χρησιμοποιούνται από την οργάνωση Χεζμπολάχ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ