Τέσσερις Καταριανοί στρατιώτες και τρεις Τούρκοι, μεταξύ των οποίων ένας στρατιώτης, σκοτώθηκαν σε δυστύχημα με ελικόπτερο των ενόπλων δυνάμεων του Κατάρ, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές των δύο χωρών.

Είναι η πρώτη φορά που καταγράφονται νεκροί στο Κατάρ αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ακόμη κι αν οι αρχές δεν έχουν κάνει κάποια σύνδεση με τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη.

Το ελικόπτερο κατέπεσε την αυγή στα χωρικά ύδατα του Κατάρ, στη διάρκεια «πτήσης ρουτίνας» και έπειτα από «τεχνική βλάβη» , είχε ανακοινώσει το υπουργείο Άμυνας.

«Ένα ελικόπτερο των ενόπλων δυνάμεων του Κατάρ, που πραγματοποιούσε εκπαιδευτική άσκηση στο πλαίσιο της κοινής διοίκησης των κοινών δυνάμεων Κατάρ-Τουρκίας, βυθίστηκε στη θάλασσα», δήλωσε από την πλευρά του το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

«Ένα μέλος των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων και δύο τεχνικοί της Aselsan», του τουρκικού κολοσσού της αμυντικής βιομηχανίας, σκοτώθηκαν κατά το δυστύχημα, διευκρίνισε.

Έξι πτώματα είχαν εντοπιστεί αρχικά, προτού οι αρχές του Κατάρ ανακοινώσουν σήμερα το απόγευμα ότι εντόπισαν και το τελευταίο.

