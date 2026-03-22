Δύο βιβλία που διαβάζει ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, έχουν κοινό σημείο αναφοράς την αρχαία Ελλάδα, αναφέρει δημοσίευμα που φιλοξενείται στο πρωτοσέλιδο της τουρκικής εφημερίδας "Μιλλιέτ".

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα βιβλία βρίσκονταν δίπλα στο κάθισμά του κατά τη διάρκεια πτήσης, τοποθετημένα ανάποδα, γεγονός που τράβηξε την προσοχή.

Το πρώτο βιβλίο, «Greek To Us: The Fascinating Ancient Greek That Shapes Our World» (Η συναρπαστική αρχαία ελληνική που διαμορφώνει τον κόσμο μας), εξετάζει την επίδραση της Αρχαίας Ελλάδας στον σύγχρονο κόσμο, μέσα από τη γλώσσα, τον πολιτισμό και τις ιδέες που έχουν διαχρονική επιρροή.

Το δεύτερο, «The White Pedestal: How White Nationalists Use Ancient Greece and Rome to Justify Hate» (Το λευκό βάθρο: Πώς οι λευκοί εθνικιστές χρησιμοποιούν την Αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη για να δικαιολογήσουν το μίσος), επικεντρώνεται στη χρήση της αρχαιότητας από σύγχρονες ιδεολογίες, κυρίως σε ΗΠΑ και Ευρώπη, προκειμένου να στηριχθούν αφηγήματα μίσους και αποκλεισμού.

Στο δημοσίευμα επισημαίνεται ότι τα δύο βιβλία λειτουργούν συμπληρωματικά, καθώς το πρώτο αναδεικνύει τη διαχρονική επιρροή της αρχαίας Ελλάδας, ενώ το δεύτερο φωτίζει πώς αυτή η κληρονομιά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ιδεολογικά στη σύγχρονη εποχή.

Η "Μιλλιέτ" παρουσιάζει το θέμα ως ενδεικτικό των αναγνωστικών επιλογών του Χακάν Φιντάν, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών και ιδεολογικών εξελίξεων.

Πηγή: ΚΥΠΕ