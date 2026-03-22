Βίντεο από τη στιγμή των ιρανικών επιθέσεων με πυραύλους κατά των πόλεων Αράντ και Ντιμόνα όπως καταγράφηκαν από κάμερες μέσα σε σπίτια βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Σε αυτά φαίνεται ξεκάθαρα ότι τα συστήματα προειδοποίησης και αναχαίτισης δεν λειτούργησαν στον βαθμό που έπρεπε καθώς οι κάτοικοι κάθονται αμέριμνοι.





Προσοχή: Ακολουθούν σκληρές εικόνες





Israeli air defences failed to stop at least two Iranian missile strikes on southern Israel, injuring over 100 in Arad and Dimona and destroying dozens of buildings.



Iran says this is in retaliation for an attack on its Natanz nuclear site. Here’s what we know. pic.twitter.com/z3EhIkOiKO — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) March 22, 2026





Πηγή: cnn.gr