Ένας δημοσιογράφος της τουρκικής, αντιπολιτευόμενης εφημερίδας Birgün συνελήφθη χθες Σάββατο το βράδυ για «διασπορά παραπλανητικών πληροφοριών», έγινε γνωστό.

Ο δημοσιογράφος Ισμαΐλ Αρί, που συνελήφθη στη βόρεια επαρχία Τοκάτ όπου είχε ταξιδέψει για το Άιντ αλ Φιτρ, μεταφέρθηκε σήμερα το πρωί στην Άγκυρα για ανάκριση, ανέφερε το Birgün.

«Ο Ισμαΐλ δεν είπε ποτέ ψέματα στον λαό», έγραψε στο X η αριστερή εφημερίδα με έδρα την Κωνσταντινούπολη, γνωστή για τα ερευνητικά της ρεπορτάζ για την τουρκική κυβέρνηση, χωρίς να διευκρινίζει τα άρθρα για τα οποία συνελήφθη ο δημοσιογράφος της.

«Επαναλαμβάνουμε: η δημοσιογραφία δεν είναι έγκλημα. Ο Ισμαΐλ Αρί πρέπει να αφεθεί ελεύθερος αμέσως», τόνισε στο X η Ένωση Τούρκων Δημοσιογράφων.

Στα τέλη Φεβρουαρίου ένας Τούρκος δημοσιογράφος της γερμανικής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης Deutsche Welle (DW) συνελήφθη και κρατείται για «προσβολή του προέδρου», παρά τις διαμαρτυρίες των γερμανικών αρχών και των ενώσεων δημοσιογράφων.

Οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF), οι οποίοι καταγγέλλουν την «καταστολή του δικαιώματος στην ενημέρωση» στην Τουρκία, τοποθετούν τη χώρα στην 159η θέση σε σύνολο 180 στην κατάταξη της ελευθερίας του Τύπου, ανάμεσα στο Πακιστάν και τη Βενεζουέλα.



Διαβάστε επίσης: Daily Mail: Πυρηνοκίνητο υποβρύχιο ΗΒ «έχει λάβει θέση» στην Αραβική Θάλασσα





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ