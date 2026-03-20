Θραύσματα από ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο που αναχαιτίστηκε έπληξαν την Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, καταλήγοντας στην Εβραϊκή Συνοικία και προκαλώντας ζημιές σε χώρο στάθμευσης. Η πρόσκρουση σημειώθηκε περίπου 400 μέτρα από δύο από τα πιο ιερά σημεία της πόλης, το Τείχος των Δακρύων και το τέμενος Αλ-Άκσα στο Όρος του Ναού. Παρά την εγγύτητα σε αυτά τα ιδιαίτερα ευαίσθητα θρησκευτικά σημεία, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από το περιστατικό στην Παλιά Πόλη.

Το πλήγμα σημειώθηκε στο πλαίσιο ευρύτερου κύματος επιθέσεων, καθώς το Ιράν εκτόξευσε οκτώ ομοβροντίες βαλλιστικών πυραύλων κατά του Ισραήλ από τα μεσάνυχτα έως και νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής. Τουλάχιστον δύο από αυτές τις επιθέσεις φαίνεται να περιλάμβαναν κεφαλές διασποράς (cluster bombs). Αν και πολλοί πύραυλοι αναχαιτίστηκαν, τα συντρίμμια που έπεσαν προκάλεσαν ζημιές σε διάφορες περιοχές.





Footage of an Iranian ballistic missile fragment hitting the old city of Jerusalem, falling roughly 400 yards from the Western Wall and Al-Aqsa. pic.twitter.com/QVirVlM6Df — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 20, 2026

Rescue forces are responding to reports of an impact in Jerusalem's Old City, following Iran's latest ballistic missile attack.



Damage was caused, footage shows, but no injuries are reported, medics say. pic.twitter.com/yL7h05K044 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 20, 2026

Στην κεντρική πόλη Ρεχοβότ, πυρομαχικά διασποράς προκάλεσαν πυρκαγιά σε κατοικία, ενώ θραύσματα από αναχαιτισμένους πυραύλους έπεσαν σε οκτώ έως δέκα διαφορετικά σημεία, σύμφωνα με την αστυνομία. Οι επιθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα ελαφρούς τραυματισμούς πολιτών, μεταξύ των οποίων ένας άνδρας και μία γυναίκα περίπου 70 ετών που τραυματίστηκαν από έκρηξη. Σε άλλη περίπτωση, τμήμα πυραύλου κατέληξε μέσα στο σαλόνι κατοικίας.



