Θραύσματα από ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο που αναχαιτίστηκε έπληξαν την Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, καταλήγοντας στην Εβραϊκή Συνοικία και προκαλώντας ζημιές σε χώρο στάθμευσης. Η πρόσκρουση σημειώθηκε περίπου 400 μέτρα από δύο από τα πιο ιερά σημεία της πόλης, το Τείχος των Δακρύων και το τέμενος Αλ-Άκσα στο Όρος του Ναού. Παρά την εγγύτητα σε αυτά τα ιδιαίτερα ευαίσθητα θρησκευτικά σημεία, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από το περιστατικό στην Παλιά Πόλη.

Το πλήγμα σημειώθηκε στο πλαίσιο ευρύτερου κύματος επιθέσεων, καθώς το Ιράν εκτόξευσε οκτώ ομοβροντίες βαλλιστικών πυραύλων κατά του Ισραήλ από τα μεσάνυχτα έως και νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής. Τουλάχιστον δύο από αυτές τις επιθέσεις φαίνεται να περιλάμβαναν κεφαλές διασποράς (cluster bombs). Αν και πολλοί πύραυλοι αναχαιτίστηκαν, τα συντρίμμια που έπεσαν προκάλεσαν ζημιές σε διάφορες περιοχές.

Στην κεντρική πόλη Ρεχοβότ, πυρομαχικά διασποράς προκάλεσαν πυρκαγιά σε κατοικία, ενώ θραύσματα από αναχαιτισμένους πυραύλους έπεσαν σε οκτώ έως δέκα διαφορετικά σημεία, σύμφωνα με την αστυνομία. Οι επιθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα ελαφρούς τραυματισμούς πολιτών, μεταξύ των οποίων ένας άνδρας και μία γυναίκα περίπου 70 ετών που τραυματίστηκαν από έκρηξη. Σε άλλη περίπτωση, τμήμα πυραύλου κατέληξε μέσα στο σαλόνι κατοικίας.