Ένα βλήμα, θραύσματα από πύραυλο ή από σύστημα αναχαίτισης, έπεσαν σήμερα το απόγευμα σε κοντινή απόσταση από τα τείχη της Παλιάς Πόλης της Ιερουσαλήμ ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Λίγο μετά την ενεργοποίηση συναγερμού στο Ισραήλ για εισερχόμενους ιρανικούς πυραύλους, δύο πολύ ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στον ουρανό πάνω από την Ιερουσαλήμ, ακολουθούμενες από μια ισχυρή πρόσκρουση στο έδαφος.

Κατά μήκος των τειχών της Παλιάς Πόλης, το βλήμα έπεσε σε άμεση γειτνίαση με την Αρμενική Συνοικία και την Εβραϊκή Συνοικία, μόλις μερικές εκατοντάδες μέτρα από την Πλατεία των Τεμενών και το τέμενος Αλ Ακσά, τον τρίτο ιερότερο τόπο του Ισλάμ, καθώς και το Τείχος των Δακρύων, τον ιερότερο τόπο προσκυνήματος των Εβραίων, και τον Ναό της Αναστάσεως.

Τηλεοπτικές εικόνες από το ισραηλινό δίκτυο Channel 12 δείχνουν έναν δρόμο με μια τρύπα, νότια της Παλιάς Πόλης, στο Όρος Σιών.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί από Ισραηλινούς στρατιώτες και αστυνομικούς.

Το Ισραήλ κατήγγειλε «την παραφροσύνη του ιρανικού καθεστώτος».

«Το "δώρο" του Ιράν για το Ιντ αλ Φιτρ (σ.σ. γιορτή που σηματοδοτεί το τέλος του ραμαζανιού, που γιορτάζεται σήμερα Παρασκευή): πύραυλοι στο (τέμενος) Αλ Ακσά», τον τρίτο ιερότερο τόπο του Ισλάμ, μόλις λίγες εκατοντάδες μέτρα από το σημείο πρόσκρουσης, έγραψε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ στο X.

«Η ιρανική επίθεση σε ιερούς τόπους, ιερούς για τρεις θρησκείες, αποκαλύπτει την παραφροσύνη του ιρανικού καθεστώτος, το οποίο ισχυρίζεται ότι είναι θρησκευτικό», πρόσθεσε.

Rescue forces are responding to reports of an impact in Jerusalem's Old City, following Iran's latest ballistic missile attack.



Damage was caused, footage shows, but no injuries are reported, medics say.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ