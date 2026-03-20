Τα σενάρια που σχεδιάζονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δεν προβλέπουν «ύφεση» στην ευρωζώνη, υπογράμμισε σήμερα ο διοικητής της κεντρικής Τράπεζας της Γαλλίας Φρανσουά Βιλρουά ντε Γκαλό, απαντώντας σε ερώτηση του ιστότοπου Boursorama.

Η ΕΚΤ δημοσιοποίησε χθες, Πέμπτη, «τρία σενάρια», «ακόμα και ένα τέταρτο που είναι ένα πιο αισιόδοξο σενάριο», υπενθύμισε αυτό το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

«Σ' αυτά τα διαφορετικά σενάρια, δεν υπάρχει ύφεση, το υπογραμμίζω», δήλωσε ερωτηθείς από τον Boursorama σχετικά με τις επιπτώσεις από μια πετρελαϊκή τιμή «σταθερά πέραν των 120 δολαρίων».

«Και εν παρόδω, άκουσα πολύ τη λέξη στασιμοπληθωρισμός, που θα ήταν ταυτόχρονα μια στασιμότητα της δραστηριότητας και μετά ένας μόνιμος πληθωρισμός. Δεν πρόκειται γι' αυτό», επέμεινε ο Βιλρουά ντε Γκαλό.

«Είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι οι τιμές της ενέργειας, είναι μόνο ένα μέρος του πληθωρισμού, του δείκτη τιμών καταναλωτή. Στη Γαλλία, επιβαρύνει 9%, ποσοστό από το οποίο, θα σας εκπλήξω, μόνο κατά 4% τα πετρελαϊκά προϊόντα, περιλαμβανομένων των τιμών στην αντλία», συνέχισε.

«Αυτό που είναι εξαιρετικά σημαντικό, είναι να αποφύγουμε τη διάχυση στο υπόλοιπο της κατανάλωσης», υπενθύμισε ο διοικητής.

Η ΕΚΤ διατήρησε χθες, Πέμπτη, το βασικό επιτόκιό της στο 2%, παρά την άνοδο των τιμών που συνδέεται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας ωστόσο «την αβεβαιότητα που περιβάλλει τις προοπτικές, δημιουργώντας κινδύνους ανόδου του πληθωρισμού και κινδύνους μείωσης της οικονομικής ανάπτυξης».

«Το μήνυμα είναι να είμαστε σε εγρήγορση», σχολίασε ο Βιλρουά ντε Γκαλό την επομένη αυτής της απόφασης.



Διαβάστε επίσης: Σαουδική Αραβία: Σενάριο-σοκ για πετρέλαιο στα 180 δολάρια





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ