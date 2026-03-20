Το Ισραήλ θα αναστείλει μελλοντικές επιθέσεις σε ιρανικά κοιτάσματα φυσικού αερίου, εφόσον του το ζήτησε ο πρόεδρος Τραμπ, ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης σε διάγγελμά του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπως αναφέρει το BBC. Η στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν θα συνεχιστεί «για όσο χρειαστεί», διεμήνυσε πάντως ο Νετανιάχου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες ότι έσυρε τον Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν. Εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τα μέχρι στιγμής επιτεύγματα των επιθέσεων εναντίον του Ιράν, ο ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε πως, παρότι μέχρι στιγμής ο πόλεμος διεξάγεται με αεροπορικές επιδρομές και πυραυλικές επιθέσεις, χρειάζεται επίσης χερσαία εμπλοκή. «Υπάρχουν αρκετές πιθανότητες για κάτι τέτοιο», είπε χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω διευκρινίσεις.





«Το τέλος της σύρραξης εξαρτάται από τις ΗΠΑ»



Το τέλος της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή εξαρτάται από την πολιτική βούληση και τις αποφάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε στο μεταξύ ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

«Ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει, (...) και πιστεύω ότι είναι στα χέρια των ΗΠΑ να τον σταματήσουν. Είναι δυνατό [να τερματιστεί ο πόλεμος], αλλά εξαρτάται από την πολιτική βούληση να γίνει. (...) Είμαι πεπεισμένος ότι το Ισραήλ, ως στρατηγική, θέλει να επιτύχει την ολοκληρωτική καταστροφή της στρατιωτικής ικανότητας του Ιράν και την αλλαγή καθεστώτος. Και πιστεύω ότι το Ιράν έχει μια στρατηγική, η οποία είναι να αντισταθεί για όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο και να προκαλέσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ζημιά. Έτσι, το κλειδί για την επίλυση του προβλήματος είναι να αποφασίσουν οι ΗΠΑ να ισχυριστούν ότι έχουν κάνει τη δουλειά τους. (...) Ο Πρόεδρος [των ΗΠΑ Ντόναλντ] Τραμπ θα είναι σε θέση να πείσει όσους πρέπει να πειστούν ότι η δουλειά έχει γίνει. Ότι η δουλειά μπορεί να τελειώσει», ανέφερε ο Γκουτέρες, σύμφωνα με το Politico Europe.



Πηγή: skai.gr