Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αστειεύτηκε εις βάρος της Ιαπωνίας σχετικά με τον βομβαρδισμό του Περλ Χάρμπορ κατά τη διάρκεια συνάντησης την Πέμπτη στο Οβάλ Γραφείο με την Ιαπωνίδα Πρωθυπουργό Σανάε Τακαΐτσι.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο Τραμπ ανέφερε ότι θα δώσει τον λόγο σε «ένα όμορφο πρόσωπο από την Ιαπωνία».

Όταν ρωτήθηκε γιατί δεν ενημέρωσε εκ των προτέρων συμμάχους όπως η Ιαπωνία για τη σύγκρουση με το Ιράν, ο Τραμπ αναφέρθηκε στην επίθεση της 7ης Δεκεμβρίου 1941 στη Χαβάη.

«Δεν θέλεις να αποκαλύπτεις πολλά… Δεν το είπαμε σε κανέναν γιατί θέλαμε τον αιφνιδιασμό», απάντησε.

«Ποιος ξέρει καλύτερα από τον αιφνιδιασμό από την Ιαπωνία; Γιατί δεν μου είπες για το Περλ Χάρμπορ;», πρόσθεσε αστειευόμενος προς την Τακαΐτσι.





When asked why the U.S. didn’t tell allies about attacking Iran prior to the strikes, President Trump says, “we wanted surprise.”



“Who knows better about surprise better than Japan. Why didn’t you tell me about Pearl Harbor?” Trump says, alongside Japanese Prime Minister Sanae… pic.twitter.com/NNgQaxg6Wl — CBS News (@CBSNews) March 19, 2026

Η επίθεση του 1941 οδήγησε στην είσοδο των ΗΠΑ στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος επρόκειτο να συζητήσουν, μεταξύ άλλων, θέματα εμπορίου και ενεργειακού κόστους, καθώς η σύγκρουση με το Ιράν έχει προκαλέσει εκτίναξη των τιμών πετρελαίου παγκοσμίως.

Η Τακαΐτσι δήλωσε στις δικές της τοποθετήσεις ότι η παγκόσμια οικονομία αναμένεται να δεχθεί «ισχυρό πλήγμα» από τον πόλεμο.