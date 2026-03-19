Ισραηλινός υπουργός εκτίμησε σήμερα πως "κάθε μέρα της εκστρατείας" των βομβαρδισμών που εξαπολύουν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εδώ και τρεις εβδομάδες εναντίον του Ιράν είναι "μια τεράστια ευλογία για το Ισραήλ" και η ευκαιρία να "βαθύνει τις ζημιές που προκαλεί" στην Ισλαμική Δημοκρατία.

"Η συζήτηση δεν πρέπει να γίνεται για το πότε θα τελειώσει (ο πόλεμος) αλλά για το πώς θα παρατείνουμε και θα βαθύνουμε τις ζημιές που προκαλούμε", δήλωσε ο Ζεέβ Ελκίν, μέλος του Λικούντ, του δεξιού κόμματος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

"Κάθε μέρα της εκστρατείας είναι μια τεράστια ευλογία για το κράτος του Ισραήλ", δήλωσε ο υπουργός αρμόδιος για την Ανοικοδόμηση του Βορρά και του Νότου και μέλος του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας, ενός κυβερνητικού σώματος που λαμβάνει επείγουσες διπλωματικές και στρατηγικές αποφάσεις, κυρίως σε περιόδους πολέμου.

Ο Ελκίν, που έκανε τις δηλώσεις αυτές στο ραδιόφωνο του στρατού, εξήρε επίσης "τη μοναδική συνεργασία" με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ διεξάγουν από τις 28 Φεβρουαρίου εντατική εκστρατεία βομβαρδισμών στο Ιράν εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, που ανταποδίδει πλήττοντας με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) τις χώρες του Κόλπου και το Ισραήλ.

Χθες, Τετάρτη, ισραηλινό πλήγμα έθεσε στο στόχαστρο στο νότιο Ιράν μεγάλη εγκατάσταση αερίου που συμβάλλει στην εκμετάλλευση του Νότιου Παρς, την ιρανική πλευρά του μεγαλύτερου κοιτάσματος φυσικού αερίου στον κόσμο, το οποίο μοιράζονται η Τεχεράνη και το Κατάρ στον Κόλπο.

Είναι η πρώτη φορά που οι βομβαρδισμοί θέτουν στο στόχαστρο ενεργειακή υποδομή στο Ιράν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε πως το Ισραήλ ευθύνεται για την επίθεση αυτή. Όμως ο ισραηλινός στρατός και η κυβέρνηση του Νετανιάχου δεν έχουν κάνει μέχρι στιγμής κανένα σχόλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP