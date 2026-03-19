Η Άγκυρα θέτει το ζήτημα των ελληνικών εξοπλισμών στα νησιά, με αιχμή τα συστήματα Patriot που τοποθετήθηκαν στην Κάρπαθο λόγω πολέμου Ιράν, επιχειρώντας να μεταφέρει την αντιπαράθεση σε διεθνές επίπεδο. Ο τουρκικός Τύπος προβάλλει την κίνηση αυτή ως «αντεπίθεση» απέναντι σε μια Ελλάδα που –κατά την ίδια οπτική– επιδιώκει τη δημιουργία τετελεσμένων στο Αιγαίο με τη στήριξη δυτικών συμμάχων.

Η ανάπτυξη Patriot και γενικότερα η ενίσχυση της ελληνικής άμυνας στα νησιά παρουσιάζεται από τα τουρκικά ΜΜΕ ως πολιτική πρόκλησης και περικύκλωσης, απέναντι στην οποία η Άγκυρα εμφανίζεται αποφασισμένη να απαντήσει τόσο διπλωματικά όσο και –τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής– αποτρεπτικά.

Η «διεθνοποίηση» της διαμάχης και το αφήγημα περί τετελεσμένων

Η εφημερίδα Μιλιέτ, με πρωτοσέλιδο τίτλο «Καιροσκόπος Ελλάδα», παρουσιάζει την ελληνική στάση ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που, σύμφωνα με τουρκικές διπλωματικές πηγές, παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Όπως επισημαίνεται, η Τουρκία έθεσε το ζήτημα της στρατιωτικοποίησης των νησιών με επιστολή της την περασμένη εβδομάδα σε ΝΑΤΟ, ΕΕ και ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι οι ελληνικές κινήσεις –συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης αντιαεροπορικών συστημάτων– συνιστούν απόπειρα δημιουργίας νέων δεδομένων στο πεδίο.

«Προκλητική πολιτική»

Ο πρέσβης ε.τ. Ουλούτς Οζουλκέρ, μιλώντας στην εφημερίδα Μιλιέτ, υιοθετεί ιδιαίτερα επικριτικό τόνο, υποστηρίζοντας ότι «η Ελλάδα δεν μπορεί να διεξάγει πόλεμο εναντίον της Τουρκίας» και ότι «δεν ενεργεί με τη δική της δύναμη, αλλά με εξωτερική υποστήριξη». Κατά τον ίδιο, «αυτό που κάνει η Ελλάδα είναι να ακολουθεί μια πολιτική που θα προκαλέσει την Τουρκία και να ενεργεί στρατολογώντας την υποστήριξη των μεγάλων δυνάμεων», ενώ κάνει λόγο για «πολιτική περικύκλωσης της Τουρκίας».

Παράλληλα, υποβαθμίζει τη στρατιωτική σημασία των ελληνικών κινήσεων, σημειώνοντας ότι «είναι αδύνατο για αυτά τα συστήματα να δημιουργήσουν μια πραγματική στρατιωτική υπεροχή εναντίον της Τουρκίας», καθώς –όπως υποστηρίζει– (ελληνικές) εγκαταστάσεις κοντά στα τουρκικά παράλια θα ήταν ευάλωτες σε περίπτωση σύγκρουσης.

Νομικές αιχμές και υπαινιγμοί

Από νομική σκοπιά, ο καθηγητής Γιουτζέλ Ατζέρ εστιάζει στο καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης των νησιών, υποστηρίζοντας ότι «αυτά τα νησιά πρέπει να διατηρηθούν πλήρως αποστρατιωτικοποιημένα και χωρίς στρατεύματα». Συνδέει δε την ανάπτυξη συστημάτων αεράμυνας με πρόσχημα –όπως αναφέρει– «τις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις».

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει στην προειδοποίηση ότι «εάν η Ελλάδα δεν συμμορφώνεται με τη Συνθήκη της Λωζάνης, τότε η Τουρκία έχει το δικαίωμα να αναστείλει τις σχετικές διατάξεις της Συνθήκης που παραχώρησε τα νησιά στην Ελλάδα», χαρακτηρίζοντας μια τέτοια εξέλιξη «πολύ σοβαρή κατάσταση για την Ελλάδα».

«Επεκτατική νοοτροπία της Ελλάδας»

Σε ακόμη πιο αιχμηρό ύφος, ο απόστρατος αντιστράτηγος Μεχμέτ Οκάν απορρίπτει πλήρως τη νομική βάση των ελληνικών κινήσεων, δηλώνοντας ότι «οι δικαιολογίες που προβάλλει δεν έχουν καμία απολύτως νομική ισχύ» και κάνοντας λόγο για «εκδήλωση της τυπικής επεκτατικής νοοτροπίας της Ελλάδας».

Καταλήγει με σαφή προειδοποίηση: «Η Δημοκρατία της Τουρκίας θα δώσει την απαραίτητη απάντηση για να αποτρέψει τέτοια τετελεσμένα. Κανείς δεν πρέπει να δοκιμάσει τη δύναμη της Τουρκίας».

Στο στόχαστρο η Ελλάδα για «παραβίαση διεθνούς δικαίου» στο Αιγαίο

Στο ίδιο μήκος κύματος το τουρκικό φιλοκυβερνητικό κανάλι Α Χαμπέρ, σε δημοσίευμά του με τίτλο «Επικίνδυνη κλιμάκωση στο Αιγαίο: Η Αθήνα κινεί πυραύλους Patriot προς αποστρατικοποιημένα νησιά», παρουσιάζει την αντίδραση της Τουρκίας ως άμεση και πολυεπίπεδη, δίνοντας έμφαση στη διπλωματική διάσταση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, «η Τουρκία ξεκίνησε διπλωματικές πρωτοβουλίες ενώπιον του ΝΑΤΟ, της ΕΕ και των ΗΠΑ, με το αιτιολογικό ότι η ενέργεια αυτή αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο».

Το τουρκικό μέσο υπογραμμίζει ότι η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο τη μακροχρόνια διαμάχη για το καθεστώς των νησιών του Αιγαίου, τα οποία –όπως τονίζεται– «βάσει διεθνών συμφωνιών έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς».

Η ανάπτυξη Patriot ως «πρόκληση» και αιτία έντασης

Το δημοσίευμα εστιάζει ιδιαίτερα στον ισχυρισμό περί ανάπτυξης συστημάτων Patriot στην Κάρπαθο, παρουσιάζοντας την κίνηση αυτή ως παράγοντα κλιμάκωσης.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «ο ισχυρισμός ότι η Ελλάδα ανέπτυξε σύστημα αεροπορικής άμυνας Patriot στην Κάρπαθο, οδήγησε σε νέα έξαρση της έντασης στο Αιγαίο».

Η συγκεκριμένη εξέλιξη παρουσιάζεται ως ενέργεια που προκαλεί «αντίδραση στην Άγκυρα», ενώ συνδέεται άμεσα με το νομικό καθεστώς των νησιών, καθώς επισημαίνεται ότι η Κάρπαθος «έχει μη στρατιωτικό καθεστώς στο πλαίσιο της Συνθήκης Ειρήνης του Παρισιού».

