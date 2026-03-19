Ένα ξέσπασμα μηνιγγίτιδας που έχει στοιχίσει τη ζωή σε έναν φοιτητή πανεπιστημίου και μια μαθήτρια λυκείου είναι πρωτοφανές, δήλωσαν οι υγειονομικές αρχές. Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων διεισδυτικής μηνιγγίτιδας στην περιοχή του Κάντερμπερι ανέρχεται σε 15, ενώ ανακοινώθηκε στοχευμένο πρόγραμμα εμβολιασμού στο Πανεπιστήμιο του Κεντ. Δύο άνθρωποι έχουν πεθάνει – ένας 21χρονος φοιτητής και η Juliette, μαθήτρια λυκείου στο σχολείο Queen Elizabeth's Grammar στο Φέιβερσαμ.

Η Σούζαν Χόπκινς, επικεφαλής της Υπηρεσίας Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA), δήλωσε ότι η έξαρση έχει «εκρηκτικό χαρακτήρα», ενώ ο αναπληρωτής αρχίατρος Δρ Τόμας Γουέιτ ανέφερε ότι πρόκειται για τη ταχύτερα αυξανόμενη έξαρση που έχει δει στην καριέρα του.

Νωρίτερα, ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ την περιέγραψε ως μια πρωτοφανή έξαρση και μια «ταχέως εξελισσόμενη κατάσταση». Η Χόπκινς δήλωσε ότι φαίνεται να υπήρξε ένα γεγονός υπερμετάδοσης, με την έξαρση να συνεχίζεται στις φοιτητικές εστίες, όπου πραγματοποιούνται πάρτι και υπάρχει έντονη κοινωνική συναναστροφή. Πρόσθεσε ότι δεν μπορεί ακόμη να επιβεβαιώσει από πού προήλθε η αρχική μόλυνση.

Η UKHSA κήρυξε εθνικό περιστατικό την Κυριακή, ώστε να διασφαλιστεί η επάρκεια αντιβιοτικών, ανέφερε ο ανταποκριτής υγείας του BBC Νικ Τρίγκελ. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι η έξαρση εξαπλώνεται πέρα από το Κεντ, πρόσθεσε. Αντίθετα, πρόκειται για ένα επιχειρησιακό εργαλείο που επιτρέπει στις αρχές να κινητοποιήσουν εθνικούς πόρους.

Η Χόπκινς δήλωσε ότι στα 35 χρόνια καριέρας της στην ιατρική, δεν είχε δει τόσα πολλά περιστατικά μέσα σε ένα μόνο Σαββατοκύριακο για αυτόν τον τύπο λοίμωξης.

«Αυτό που είναι πρωτοφανές εδώ είναι ο εκρηκτικός χαρακτήρας – ο αριθμός των κρουσμάτων σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα», πρόσθεσε.

Περίπου 5.000 φοιτητές που διαμένουν σε φοιτητικές εστίες στο Κεντ θα λάβουν το εμβόλιο για τη μηνιγγίτιδα Β, με στόχο την αποτροπή περαιτέρω νόσησης τις επόμενες εβδομάδες σε περίπτωση που κάποιοι φέρουν ήδη τη λοίμωξη. Οι υγειονομικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι οι εμβολιασμοί θα ξεκινήσουν την Τετάρτη.

Πέντε σχολεία στην κομητεία έχουν επιβεβαιωμένα ή ύποπτα κρούσματα και εκατοντάδες άνθρωποι λαμβάνουν αντιβιοτικά ως άμεση θεραπεία. Σε όλη τη χώρα, ανήσυχοι γονείς και φοιτητές προσπαθούν να εξασφαλίσουν ιδιωτικά το εμβόλιο, όμως φαρμακοποιοί δήλωσαν στο BBC ότι τα αποθέματα έχουν εξαντληθεί ή βρίσκονται στα τελευταία τους.

Τέσσερα από τα 15 περιστατικά έχουν επιβεβαιωθεί ως μηνιγγίτιδα τύπου Β, σύμφωνα με την UKHSA.

Η MenB είναι η πιο συχνή αιτία μηνιγγιτιδοκοκκικής μηνιγγίτιδας στο Ηνωμένο Βασίλειο, όμως ο καθολικός εμβολιασμός ξεκίνησε μόλις το 2015, πράγμα που σημαίνει ότι η σημερινή γενιά φοιτητών και άλλων νέων στα τέλη της εφηβείας τους δεν καλύπτεται.

Η κυβέρνηση δήλωσε ότι ενδέχεται να επεκταθεί η χορήγηση του εμβολίου, καθώς η UKHSA αξιολογεί τον συνεχιζόμενο κίνδυνο για άλλες ομάδες πληθυσμού. Επιστήμονες στα εργαστήρια προσπαθούν επειγόντως να διαπιστώσουν αν η εξάπλωση οφείλεται σε πιθανό μεταλλαγμένο στέλεχος της MenB.

Το γονιδίωμα του στελέχους που εντοπίστηκε στην έξαρση υποβάλλεται σε πλήρη γονιδιωματική ανάλυση, ώστε να διαπιστωθούν τυχόν διαφορές από γνωστά στελέχη. Θα ελεγχθεί επίσης η αποτελεσματικότητα των διαθέσιμων εμβολίων έναντι του στελέχους, αν και οι ειδικοί τόνισαν ότι όσοι δικαιούνται θα πρέπει να εμβολιαστούν.

Περισσότερα από 30.000 άτομα στο Κάντερμπερι έχουν έρθει σε επαφή με την UKHSA, η οποία χαρακτήρισε την έξαρση «ιδιαίτερα μεγάλη».

Ο Στρίτινγκ δήλωσε στη Βουλή των Κοινοτήτων την Τρίτη ότι τα στοιχεία θα ενημερώνονται δημόσια καθημερινά στις 09:30 GMT από την UKHSA. Ο καθηγητής Άντζαν Γκος, διευθυντής δημόσιας υγείας στο Συμβούλιο της κομητείας Κεντ, προσπάθησε να καθησυχάσει το κοινό λέγοντας ότι η έξαρση δεν είναι όπως η Covid-19.

«Δεν πρόκειται για πανδημία που εξαπλώνεται ανεξέλεγκτα», δήλωσε στο BBC Radio Kent.

«Απαιτείται αρκετά παρατεταμένη επαφή για να μεταδοθούν τα βακτήρια από άτομο σε άτομο.»

Η κυβέρνηση δεν συνιστά το κλείσιμο σχολείων, αν και ορισμένα σε περιοχές του Κεντ έχουν κλείσει.

Τα πέντε σχολεία με επιβεβαιωμένα ή ύποπτα κρούσματα είναι το Queen Elizabeth's Grammar στο Φέιβερσαμ, το Norton Knatchbull School και το Highworth Grammar School στο Άσφορντ, το Simon Langton Grammar School for Boys στο Κάντερμπερι και το Canterbury Academy.

Το Highworth Grammar School ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ένας μαθητής της τελευταίας τάξης νοσηλεύεται με ύποπτο κρούσμα μηνιγγίτιδας.

«Στηρίζουμε όλους τους μαθητές μας, λαμβάνοντας συγκεκριμένα προληπτικά μέτρα υγιεινής και κοινοποιώντας τακτικά βασικές πληροφορίες στην σχολική κοινότητα», ανέφερε.

Email προς γονείς και κηδεμόνες στο Canterbury Academy, το οποίο είδε το BBC, ανέφερε ότι ένας μαθητής της τελευταίας τάξης λαμβάνει θεραπεία για μηνιγγιτιδοκοκκική νόσο και ανταποκρίνεται καλά στα αντιβιοτικά. Φοιτητές συνέχισαν να σχηματίζουν ουρές για να λάβουν αντιβιοτικά στο Πανεπιστήμιο του Κεντ την Τρίτη.

Ο Τζορτζ Ντάουμπτφαϊρ, φοιτητής κινηματογράφου, δήλωσε στο BBC ότι πολλοί φοιτητές εγκαταλείπουν την πανεπιστημιούπολη και επιστρέφουν στα σπίτια τους.

Μια άλλη φοιτήτρια, η Κρίσταλ ΜακΦέρσον, είπε ότι σχεδιάζει να παραμείνει στο σπίτι.

«Έχουν πεθάνει άνθρωποι – είναι αρκετά τρελό», πρόσθεσε η 21χρονη.

Η Δρ Λέιλα Χάνμπεκ, από την Ένωση Ανεξάρτητων Φαρμακείων, δήλωσε ότι τα φαρμακεία, ιδιαίτερα στο Κεντ, καταγράφουν «έκρηξη στη ζήτηση» για ιδιωτικά εμβόλια.

Ωστόσο, ανέφερε ότι δυστυχώς τα αποθέματα εξαντλούνται, ενώ σε ορισμένα σημεία έχουν ήδη τελειώσει.

Η UKHSA κάλεσε όποιον επισκέφθηκε το Club Chemistry μεταξύ 5 και 7 Μαρτίου να προσέλθει για προληπτική χορήγηση αντιβιοτικών.

Το Πανεπιστήμιο του Κεντ δήλωσε ότι η πανεπιστημιούπολη θα παραμείνει ανοιχτή, αν και όλες οι προγραμματισμένες αξιολογήσεις για τις επόμενες ημέρες έχουν ακυρωθεί.

Αντιβιοτικά θα είναι επίσης διαθέσιμα στην Gate Clinic στο νοσοκομείο Kent and Canterbury, στο Westgate Hall στο Κάντερμπερι και στο κτίριο Carey στο Thanet Hub στο Westwood.

Πηγή: BBC