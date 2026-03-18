Η ακρόαση, ενώπιον μιας επιτροπής της Γερουσίας, του Μαρκγουέιν Μάλιν, τον οποίο πρότεινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για να διαδεχθεί την Κρίστι Νοεμ στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) ξεκίνησε σε τεταμένο κλίμα, καθώς ο υποψήφιος δέχτηκε επίθεση «επί προσωπικού» από τον επίσης Ρεπουμπλικάνο Ραντ Πολ.

Ο διορισμός του Μάλιν θα πρέπει να εγκριθεί αρχικά από την 15μελή Επιτροπή Εσωτερικής Ασφάλειας, στην οποία προεδρεύει ο Ραντ Πολ, και στη συνέχεια από την ολομέλεια της Γερουσίας, όπου οι Ρεπουμπλικάνοι διαθέτουν πλειοψηφία.

Ο 48χρονος Μάλιν εξελέγη γερουσιαστής το 2022, αφού προηγουμένως ήταν βουλευτής επί μια δεκαετία.

Ο Ραντ Πολ ήταν ο πρώτος που πήρε τον λόγο και ζήτησε από τον Μάλιν να του εξηγήσει τις δηλώσεις που έκανε πριν από έναν μήνα, όταν τον αποκάλεσε «φίδι» λόγω της διαφωνίας τους σε ένα νομοσχέδιο για τη γεωργία και είπε ότι «κατανοεί γιατί του επιτέθηκε ένας γείτονάς του» το 2017.

«Πείτε μου κατά πρόσωπο, γιατί πιστεύετε ότι μου άξιζε. Εξηγήστε στους Αμερικανούς γιατί θα πρέπει να εμπιστευτούν έναν χολερικό άνθρωπο για να δώσει το παράδειγμα στους πράκτορες της αστυνομίας μετανάστευσης και τους συνοριοφύλακες», του είπε.

«Δεν είπα ότι συμφωνούσα (με την επίθεση), είπα ότι καταλάβαινα το γιατί, υπάρχει διαφορά», απάντησε ο Μάλιν, τον οποίο ο Τραμπ αποκαλεί «μαχητή των MAGA». Δεν ζήτησε συγγνώμη, αλλά να του δώσει ο Πολ μια ευκαιρία για να αποδείξει ποιος είναι. «Μπορώ να το βάλω στην άκρη. Αν είστε πρόθυμος να το βάλετε στην άκρη, αφήστε με να κερδίσω τον σεβασμό σας. Αφήστε με να κερδίσω αυτήν τη δουλειά. Δεν θα σας απογοητεύσω», είπε.

«Ρωτάω απλώς αν κάποιος που επικροτεί τη βία σε βάρος πολιτικών αντιπάλων του είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να διευθύνει μια υπηρεσία που δυσκολευόταν να αποδεχθεί ότι υπάρχουν όρια στη χρήση βίας», επέμεινε ο Ραντ Πολ.

Οι Ρεπουμπλικάνοι διαθέτουν πλειοψηφία (οκτώ μέλη) στην Επιτροπή. Ένας από τους Δημοκρατικούς, ο Τζον Φέτερμαν, έχει δηλώσει ότι είναι «ανοιχτός» στο ενδεχόμενο να εγκρίνει την υποψηφιότητα του Μαρκγουέιν Μάλιν.

Ο τελευταίος έχει θέσει ως στόχο του «μέσα σε έξι μήνες το DHS να μην βρίσκεται πλέον καθημερινά στα πρωτοσέλιδα» των εφημερίδων.

Ο Τραμπ απέλυσε πριν από δύο εβδομάδες την Κρίστι Νόεμ, με αφορμή μια διαφημιστική, αντιμεταναστευτική εκστρατεία του υπουργείου της το οποίο δέχτηκε σφοδρές επικρίσεις το τελευταίο διάστημα, λόγω των επιχειρήσεων εναντίον παράτυπων μεταναστών στη Μινεάπολη, όπου σκοτώθηκαν από ομοσπονδιακούς πράκτορες δύο Αμερικανοί πολίτες, η Ρενέ Γκουντ και ο Άλεξ Πρέτι.

Ο Μάλιν πήρε αποστάσεις σήμερα από τις δηλώσεις που είχε κάνει ο ίδιος για τον Πρέτι, τον οποίο είχε χαρακτηρίσει «διαταραγμένο άτομο».

«Δεν θα έπρεπε να το πω αυτό, ως υπουργός δεν θα το έκανα. Μίλησα πολύ γρήγορα. Αντέδρασα εν θερμώ χωρίς να γνωρίζω τα γεγονότα», παραδέχτηκε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters