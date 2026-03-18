Η εξαγωγή ιρακινού πετρελαίου από τον αγωγού του Κιρκούκ στο λιμάνι Τζεϊχάν της Τουρκίας ξεκίνησε από σήμερα, ανακοίνωσε ο υπουργός Πετρελαίου του Ιράκ Χαγιάν Άμπντελ Γάνι.

Ο αγωγός θα μεταφέρει αρχικά ποσότητα 170.000 βαρελιών ημερησίως, η οποία σταδιακά θα αυξηθεί στα 250.000 BPD, πρόσθεσε.

Η ιρακινή κυβέρνηση και η κυβέρνηση του Ιρακινού Κουρδιστάν κατέληξαν σε συμφωνία την Τρίτη για να ξαναρχίσουν οι εξαγωγές πετρελαίου προς την Τουρκία.

Σήμερα, η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία SOMO υπέγραψε συμφωνίες με διεθνείς μεταφορείς και αγοραστές για την εξαγωγή αργού μέσω της Τουρκίας, της Ιορδανίας και της Συρίας, μετέδωσε το ιρακινό κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο.

