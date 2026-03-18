Το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα πως οι δυνάμεις του έπληξαν δύο ρωσικά εργοστάσια κατασκευής και συντήρησης αεροσκαφών σε Ουλιάνοφσκ και Νόβγκοροντ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το εργοστάσιο της Aviastar – θυγατρική της United Aircraft Corporation (UAC) – στην πόλη Ουλιάνοφσκ επλήγη στις 16 Μαρτίου. Η βιομηχανική μονάδα κατασκευάζει στρατιωτικά μεταγωγικά αεροσκάφη Ilyushin Il-76MD-90A και αεροσκάφη ανεφοδιασμού Ilyushin Il-78M-90A, ενώ παρέχει επίσης συντήρηση σε εμπορευματικά αεροσκάφη Antonov An-124 Ruslan. Το εργοστάσιο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 800 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα.

Το ουκρανικό επιτελείο διευκρίνισε πως υπόστεγα και χώροι στάθμευσης επλήγησαν κατά την επίθεση και πως ορισμένα αεροσκάφη υπέστησαν ζημιές.

Μια ημέρα αργότερα, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον της 123ης Μονάδας Επισκευής Αεροσκαφών στην πόλη Στάραγια Ρούσα του Νόβγκοροντ, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση. Όπως ανέφερε στην πλατφόρμα Telegram, στην εγκατάσταση αυτή παρέχονταν εργασίες επισκευής και εκσυγχρονισμού για μεταγωγικά αεροσκάφη – όπως τα Ilyushin Il-76, Ilyushin Il-78 και L-410. Κατά την επίθεση επλήγη ένα υπόστεγο όπου εκτελούνταν εργασίες σε αεροσκάφη Ilyushin Il-76 και L-410, υπογραμμίζεται.

«Τα πλήγματα σε τέτοιους στόχους περιορίζουν δραστικά την ικανότητα του εχθρού να επισκευάσει και να διατηρήσει αεροσκάφη σε επιχειρησιακή ετοιμότητα», ανέφεραν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

