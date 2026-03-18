Τη δική της λύση στην ενεργειακή κρίση που προκαλεί το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν προωθεί η Τουρκία, προτείνοντας την επέκταση του πετρελαιαγωγού Ιράκ–Τουρκίας έως τη Βασόρα.

Η τουρκική κυβέρνηση επιχειρεί να αναδείξει έναν εναλλακτικό ενεργειακό διάδρομο για το ιρακινό πετρέλαιο, προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση από τα Στενά του Ορμούζ. Ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, πρότεινε, σε συνέντευξή του σήμερα στο τηλεοπτικό δίκτυο NTV, την επέκταση του υφιστάμενου αγωγού που συνδέει την Τουρκία με το Ιράκ μέχρι τη νότια πόλη-λιμάνι της Βασόρας.

«Προτείναμε επίσης το εξής: να επεκτείνουμε αυτόν τον αγωγό, ο οποίος σήμερα φτάνει μέχρι το Κιρκούκ, μέχρι τη Βασόρα», ανέφερε ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας.

Δυνατότητα μεταφοράς έως και του 50% των ιρακινών εξαγωγών

Η Άγκυρα εκτιμά ότι το σχέδιο μπορεί να καλύψει σημαντικό μέρος των εξαγωγών του Ιράκ και να ανοίξει νέες αγορές.

Ο Μπαϊρακτάρ σημείωσε ότι μέσω του αγωγού θα μπορούσαν αρχικά να μεταφέρονται από 170.000 έως 250.000 βαρέλια ημερησίως, ενώ τόνισε τις ευρύτερες δυνατότητες του έργου.

«Σήμερα, το Ιράκ εξάγει περίπου τρία εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου ημερησίως. Περίπου 1,5 εκατομμύριο βαρέλια από αυτό, σχεδόν το 50%, θα μπορούσαν στην πραγματικότητα να μεταφερθούν μέσω αυτού του αγωγού, με δυνατότητα να φτάσουν σε νέους πελάτες, ιδιαίτερα στη λεκάνη της Μεσογείου», δήλωσε.

Η νέα ενεργειακή κρίση

Η τουρκική πρόταση έρχεται ως απάντηση στην έντονη αναστάτωση που έχει προκαλέσει η διακοπή της ροής πετρελαίου μέσω του Ορμούζ.

Το Ιράν έχει ουσιαστικά διακόψει τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, πλήττοντας σοβαρά το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας, καθώς από το πέρασμα αυτό διακινούνταν περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και προϊόντων ημερησίως.

Ο Τούρκος υπουργός υπογράμμισε ότι η Άγκυρα είχε προειδοποιήσει εδώ και χρόνια για την ανάγκη ύπαρξης εναλλακτικών διαδρομών.

Ο υφιστάμενος αγωγός

Η πρόταση βασίζεται σε υφιστάμενη υποδομή, η οποία ωστόσο παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανενεργή τα τελευταία χρόνια.

Ο αγωγός Ιράκ–Τουρκίας, μήκους περίπου 970 χιλιομέτρων, συνδέει από το 1976 το Κιρκούκ με το τουρκικό λιμάνι του Τζεϊχάν. Παρά τη λειτουργία επιμέρους γραμμών από την αυτόνομη κουρδική περιοχή, ο βασικός αγωγός παραμένει ουσιαστικά ανενεργός από το 2014, μετά από επιθέσεις του Ισλαμικού Κράτους.

Η Βαγδάτη ανακοίνωσε ότι οι εργασίες αποκατάστασης βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωση, ενώ έχει ήδη επιτευχθεί συμφωνία με την Περιφερειακή Κυβέρνηση του Κουρδιστάν για την επανέναρξη των εξαγωγών μέσω Τουρκίας.

Σύνδεση με ευρύτερα περιφερειακά σχέδια

Το ενδεχόμενο επέκτασης έως τη Βασόρα συνδέεται με το σχέδιο «Αναπτυξιακός Δρόμος», που προβλέπει δίκτυο μεταφορών και ενέργειας από τον Περσικό Κόλπο προς την Τουρκία και την Ευρώπη. Ωστόσο, πολιτικές διαφωνίες στο εσωτερικό του Ιράκ καθυστερούν την πρόοδο του έργου, το οποίο εκτιμάται ότι θα απαιτήσει χρόνια και σημαντικές επενδύσεις για να υλοποιηθεί.

Ενεργειακή συνεργασία με Σαουδική Αραβία

Παράλληλα, η Άγκυρα εξετάζει και άλλες ενεργειακές διασυνδέσεις, ενισχύοντας τον ρόλο της ως κόμβου μεταφοράς ενέργειας.

Ο Μπαϊρακτάρ αποκάλυψε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με τη Σαουδική Αραβία για τη δημιουργία γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας προς την Τουρκία και, μέσω αυτής, προς την Ευρώπη.

«Εργαζόμαστε σε μια γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από τη Σαουδική Αραβία προς την Τουρκία και στη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας προς την Ευρώπη μέσω της Τουρκίας. Επομένως, η Τουρκία είναι πλέον μια χώρα όπου μπορεί να οικοδομηθεί αυτή η αλυσίδα αξίας», υποστήριξε ο Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ.