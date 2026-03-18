Η ιρανική κυβέρνηση έχει αποδυναμωθεί από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος την 28η Φεβρουαρίου, όμως φαίνεται να παραμένει ακέραιη και η Τεχεράνη και οι εκπρόσωποί της εξακολουθούν να μπορούν να επιτεθούν στα συμφέροντα των ΗΠΑ και των συμμάχων τους στη Μέση Ανατολή, δήλωσε σήμερα η διευθύντρια της εθνικής υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ Τούλσι Γκάμπαρντ.

«Το καθεστώς στο Ιράν φαίνεται να είναι ακέραιο, αλλά σε μεγάλο βαθμό αποδυναμωμένο από την επιχειρήση Επική Οργή», τόνισε η Γκάμπαρντ, αναφερόμενη στην αμερικανικό-ισραηλινή στρατιωτική εκστρατεία εναντίον του Ιράν, σε δηλώσεις της κατά τη διάρκεια της ετήσιας ακρόασης της Επιτροπής Πληροφοριών της Γερουσίας σχετικά με τις Παγκόσμιες Απειλές προς τις ΗΠΑ.

«Ακόμα κι έτσι, το Ιράν και οι εκπρόσωποί του παραμένουν ικανοί και συνεχίζουν να επιτίθενται σε συμφέροντα των ΗΠΑ και των συμμάχων τους στη Μέση Ανατολή. Εάν ένα εχθρικό καθεστώς επιβιώσει, θα επιδιώξει να ξεκινήσει μια προσπάθεια, διάρκειας ετών, να ανασυγκροτήσει τις πυραυλικές δυνάμεις του και τις δυνάμεις του των μη επανδρωμένων αεροσκαφών UAV (drone)», τόνισε η αξιωματούχος.

Η ακρόαση αναμένεται να επικεντρωθεί στον πόλεμο στο Ιράν, που διανύει ήδη την τρίτη εβδομάδα του, καθώς βουλευτές, Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί, έχουν πει πως θέλουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με μια αεροπορική εκστρατεία που σκότωσε χιλιάδες ανθρώπους, αναστάτωσε τις ζωές εκατομμυρίων και κλόνισε τις ενεργειακές και χρηματιστηριακές αγορές.

Οι Δημοκρατικοί συγκεκριμένα διαμαρτύρονται ότι η κυβέρνηση δεν ενημέρωσε επαρκώς το Κογκρέσο σχετικά με έναν πόλεμο που έχει κοστίσει στους Αμερικανούς φορολογούμενους δισεκατομμύρια και ζητούν δημόσιες καταθέσεις παρά απόρρητες ενημερώσεις όπως έγινε τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών κρίνουν πως το Ιράν δεν ξεκίνησε εκ νέου το πρόγραμμά του πυρηνικού εμπλουτισμού

Την ίδια ώρα, σε μια γραπτή δήλωση, η Τούλσι Γκάμπαρντ ανέφερε πως το Ιράν δεν προσπάθησε να επανεκκινήσει τις δραστηριότητές του εμπλουτισμού μετά την επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ του Ιουνίου του 2025, αντικρούοντας τα επιχειρήματα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τους στόχους του πολέμου εναντίον της Τεχεράνης.

«Μετά την επιχείρηση «Μεταμεσονύκτιο Σφυρί», το ιρανικό πρόγραμμα πυρηνικού εμπλουτισμού εξαλείφθηκε. Έκτοτε, καμία πρόσπάθεια δεν έγινε για την αποκατάσταση των δυνατοτήτων εμπλουτισμού», τόνισε η Γκάμπαρντ σε αυτό το κείμενο που κατατέθηκε σήμερα ενώπιον της κοινοβουλευτικής επιτροπής, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί στο θέμα αυτό κατά τη διάρκεια της προφορικής της κατάθεσης.

«Οι είσοδοι των υπόγειων εγκαταστάσεων που βομβαρδίστηκαν έχουν καλυφθεί από χώμα και έχουν σφραγιστεί με τσιμέντο», συμπλήρωσε η ίδια.

Ερωτηθείσα γιατί δεν ανέγνωσε αυτές τις παραγράφους κατά τη διάρκεια της ακρόασής της, η Γκάμπαρντ απάντησε πως ήταν θέμα χρόνου, χωρίς να εκφράσει αμφιβολίες για την εν λόγω αξιολόγηση.

Οι ΗΠΑ ένωσαν τις δυνάμεις τους με το Ισραήλ τον Ιούνιο για να βομβαρδίσουν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και το πυρηνικό πρόγραμμά του Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να ισχυρίζεται τότε πως είχε καταστραφεί.

Ένας υψηλόβαθμος Αμερικανικανός αξιωματούχος στη μάχη κατά της τρομοκρατίας ανακοίνωσε χθες την παραίτησή του για να διαμαρτυρηθεί για τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, υποστηρίζοντας πως η Ισλαμική Δημοκρατία "δεν αντιπροσώπευε καμία επικείμενη απειλή" για τις ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP-Reuters