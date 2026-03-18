Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν επιβεβαίωσε τον θάνατο του υπουργού Πληροφοριών του Ιράν Ισμαΐλ Χατίμπ.
Με ανάρτηση στο Χ ο Πεζεσκιάν καταδίκασε μια «άνανδρη δολοφονία».
Νωρίτερα ο υπουργός Αμυνας του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο Χατίμπ «εξοντώθηκε» κατά την διάρκεια επίθεσης την περασμένη νύκτα.
ترور ناجوانمردانه همکاران عزیزم اسماعیل خطیب، علی لاریجانی و عزیز نصیرزاده در کنار بعضی از اعضای خانواده و تیم همراهشان داغدارمان کرد.— Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 18, 2026
شهادت دو عضو کابینه و دبیر شعام و سرداران نظامی و بسیجی را به مردم بزرگ ایران تسلیت میگویم. مطمئنم راهشان محکمتر از قبل ادامه خواهد داشت.