Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν επιβεβαίωσε τον θάνατο του υπουργού Πληροφοριών του Ιράν Ισμαΐλ Χατίμπ.

Με ανάρτηση στο Χ ο Πεζεσκιάν καταδίκασε μια «άνανδρη δολοφονία».

Νωρίτερα ο υπουργός Αμυνας του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο Χατίμπ «εξοντώθηκε» κατά την διάρκεια επίθεσης την περασμένη νύκτα.