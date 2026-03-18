Η θέση του Ιράν κατά της ανάπτυξης πυρηνικών όπλων παραμένει σταθερή, υπογράμμισε την Τετάρτη (18/3) ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, στο Al Jazeera, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης της χώρας, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δεν έχει ακόμη διατυπώσει δημόσια τις απόψεις του επί του ζητήματος.

Υπενθύμισε ότι ο προκάτοχός του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στα πρώτα στάδια του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν, είχε εκδώσει ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 φετφά που απαγόρευε την ανάπτυξη όπλων μαζικής καταστροφής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters