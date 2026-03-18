Το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (MSB) ανακοίνωσε στις 18 Μαρτίου 2026 ότι ενεργοποιήθηκε δεύτερη συστοιχία πυραύλων Patriot στα Άδανα. Η ανάπτυξη αυτή, που πραγματοποιήθηκε κατόπιν εντολής της Συμμαχικής Αεροπορικής Διοίκησης του ΝΑΤΟ στο Ράμσταϊν της Γερμανίας, αποσκοπεί στην ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της Τουρκίας και στην προστασία του εναέριου χώρου και των πολιτών της από πιθανές βαλλιστικές απειλές, μετά την πρόσφατη κλιμάκωση μεταξύ Ιράν, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών.

Η νέα συστοιχία έρχεται να συμπληρώσει το ισπανικό σύστημα Patriot που βρίσκεται στη βάση του Ιντσιρλίκ από το 2015. Ο υποναύαρχος Ζεκί Ακτούρκ, σύμβουλος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του MSB, τόνισε σε εβδομαδιαία ενημέρωση στη 10η Κύρια Διοίκηση Αεροπορικής Βάσης ότι το πρόσθετο αυτό σύστημα ενισχύει σημαντικά την «ομπρέλα» άμυνας πάνω από τη νότια Τουρκία. Η απόφαση ελήφθη μετά από σειρά αναχαιτίσεων τον Μάρτιο του 2026, όπου μέσα του ΝΑΤΟ εξουδετέρωσαν βαλλιστικά πυρομαχικά που εισήλθαν στον τουρκικό εναέριο χώρο.

Η αεράμυνα της Τουρκίας: Ενσωματωμένη αρχιτεκτονική του ΝΑΤΟ

Η ανάπτυξη εντάσσεται σε μια ευρύτερη, πολυεπίπεδη στρατηγική άμυνας. Ο εναέριος χώρος της Τουρκίας παρακολουθείται από ένα εξελιγμένο δίκτυο αισθητήρων και συστημάτων αναχαίτισης:

Βάση ραντάρ Κιουρετσίκ (Μαλάτεια): Παρέχει έγκαιρη προειδοποίηση εντοπίζοντας εκτοξεύσεις πυραύλων από ανατολικά.

Πλοία Aegis (Ανατολική Μεσόγειος): Εξοπλισμένα με αναχαιτιστές SM-3, τα ναυτικά μέσα του ΝΑΤΟ έχουν ήδη καταρρίψει τρεις ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους τον Μάρτιο του 2026 (στις 4, 9 και 13 Μαρτίου).

Συστοιχίες Patriot PAC-3 (Άδανα & Μαλάτεια): Παρέχουν άμυνα τελικής φάσης, σχεδιασμένες να πλήττουν και να καταστρέφουν εισερχόμενες βαλλιστικές κεφαλές πριν φτάσουν στους στόχους τους.

Αντιμετώπιση της ιρανικής πυραυλικής απειλής

Η αναγκαιότητα της ανάπτυξης υπογραμμίστηκε από τον υποναύαρχο Ακτούρκ, ο οποίος αναφέρθηκε στο περιστατικό της 13ης Μαρτίου, όταν βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύθηκε από το Ιράν αναχαιτίστηκε από ναυτικές μονάδες του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο. Αν και ο πύραυλος εξουδετερώθηκε επιτυχώς, θραύσματα είχαν πέσει νωρίτερα σε αγροτικές περιοχές της Χατάι και του Γκαζιαντέπ.

Οι τουρκικές αρχές διατηρούν διπλωματικές επαφές με το Ιράν για να διευκρινιστεί η φύση αυτών των εκτοξεύσεων, ενώ παράλληλα ενισχύουν την «ασπίδα» προστασίας γύρω από μεγάλα αστικά κέντρα και στρατηγικές εγκαταστάσεις, όπως η αεροπορική βάση του Ιντσιρλίκ.