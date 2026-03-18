Με έντονη καχυποψία, αιχμηρή ρητορική και σαφείς υπαινιγμούς περί γεωπολιτικής αντιπαράθεσης, μερίδα του τουρκικού Τύπου παρουσιάζει σήμερα την Ελλάδα ως μέρος ενός ευρύτερου πλέγματος συμμαχιών που, κατά την ίδια οπτική, στρέφονται κατά της Άγκυρας.

Μερίδα του τύπου διατυπώνει μάλιστα και προτάσεις για το πώς θα μπορούσε η Τουρκία να απαντήσει επί του πεδίου στην Ελλάδα πάνω από τα νησιά του Αιγαίου.

Tουργκιούν – «Ισραηλινός πύραυλος από την Ελλάδα στα σύνορα της Θράκης!»

Η εθνικιστική εφημερίδα υιοθετεί υψηλούς τόνους, παρουσιάζοντας την ελληνοϊσραηλινή συνεργασία ως άμεση απειλή για την Τουρκία, με τίτλους που ενισχύουν το αίσθημα ανησυχίας και στρατιωτικής εγρήγορσης.

Στο δημοσίευμα τονίζεται χαρακτηριστικά: «Το Ισραήλ θα προστατεύσει την Ελλάδα!».

Η εφημερίδα συνδέει ευθέως τη συνεργασία Αθήνας–Τελ Αβίβ με την αυξανόμενη επιρροή της Τουρκίας στην περιοχή, αφήνοντας σαφείς υπαινιγμούς για στρατιωτική στόχευση.

Σοζτζού – «Συμμαχία κατά της Τουρκίας»

Με σαφώς πιο ιδεολογικοποιημένη προσέγγιση, το δημοσίευμα φιλοξενεί απόψεις που εντάσσουν την Ελλάδα σε ένα ευρύτερο αντικρουόμενο στρατόπεδο, εστιάζοντας σε γεωπολιτικές ισορροπίες και σενάρια αντιπαράθεσης.

«Έχει σχηματιστεί μια συμμαχία στην ανατολική Μεσόγειο και τα όπλα είναι στραμμένα προς την Τουρκία», αναφέρει, προσθέτοντας ότι «η συμμαχία ΗΠΑ–Ισραήλ–Ελλάδας απειλεί την Τουρκία».

Το ύφος κινείται σε δραματικούς τόνους, ενισχύοντας την εικόνα μιας Τουρκίας που βρίσκεται στο στόχαστρο.

Τζουμχουριέτ – «Ένα σενάριο 30 ετών!»

Το δημοσίευμα υιοθετεί έντονα επικριτική στάση, παρουσιάζοντας τις ελληνικές κινήσεις ως προκλητικές και ασύμβατες με τις διμερείς σχέσεις.

«Η απόφαση της Ελλάδας να αναπτύξει εκτοξευτές πυραύλων Patriot μόλις 3–5 χιλιόμετρα από τις ακτές των Δαρδανελίων δεν συνάδει με τις σχέσεις καλής γειτονίας. Ένας άνεμος πρόκλησης πνέει στο Αιγαίο!», υποστηρίζει, σχετικά με τον φερόμενο ισχυρισμό περί τοποθέτησης συστήματος Πάτριοτ και στη Σαμοθράκη.

Παράλληλα, προβάλλονται και πιο επιθετικές προτάσεις αντίδρασης: « Η καλύτερη κίνηση θα ήταν να πετάξουν F-16, Bayraktar και Kızılelma πάνω από τα νησιά… ».

Τζουμχουριέτ – «Καιροσκόπος Ελλάδα»

Σε δεύτερο άρθρο, η ίδια εφημερίδα εστιάζει σε μια πιο στρατηγική ανάγνωση, παρουσιάζοντας την Ελλάδα ως χώρα που αξιοποιεί συγκυρίες για να ενισχύσει τη θέση της έναντι της Τουρκίας.

«Η Ελλάδα, με την υποστήριξη των ΗΠΑ και μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών, επιταχύνει το σχέδιο περικύκλωσης της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Κύπρο».

Το άρθρο καταλήγει με σαφείς ιστορικούς υπαινιγμούς: «Τα κράτη που δεν γνωρίζουν την ιστορία ή επιλέγουν να την ξεχνούν, πληρώνουν βαρύ τίμημα».