Το Κρεμλίνο καταδίκασε σήμερα «τη δολοφονία» όπως την αποκάλεσε ηγετών του Ιράν σε αεροπορικά πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ, μία ημέρα αφότου το ιρανικό ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars επιβεβαίωσε ότι ο Αλί Λαριτζανί, ανώτερος σύμβουλος του αποθανόντος ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκε στην Τεχεράνη.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα οποιεσδήποτε ενέργειες αποσκοπούν να βλάψουν την υγεία των, ή όντως να δολοφονήσουν ή εξοντώσουν, μέλη (μελών) της ηγεσίας του κυρίαρχου και ανεξάρτητου Ιράν, καθώς και εκείνης άλλων χωρών. Καταδικάζουμε τέτοιες ενέργειες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους, απαντώντας σε ερώτηση για την αντίδραση της Ρωσίας στον θάνατο του Λαριτζανί.

Η Ρωσία, που κατασκεύασε και βοηθάει στη λειτουργία του μοναδικού πυρηνικού σταθμού του Ιράν, επέκρινε σφόδρα τα αεροπορικά πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του στενού συμμάχου της Ιράν και έχει κάνει έκκληση για άμεση εκεχειρία και έναρξη διαπραγματεύσεων.

Η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη ανθρώπους που γνωρίζουν το θέμα , έγραψε χθες, Τρίτη, ότι η Ρωσία διευρύνει το μοίρασμα πληροφοριών των μυστικών υπηρεσιών της και τη στρατιωτική συνεργασία με την Τεχεράνη, παρέχοντας δορυφορικές εικόνες και βελτιωμένη τεχνολογία για μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drone) ώστε να βοηθήσει το Ιράν να στοχοποιεί δυνάμεις των ΗΠΑ στην περιοχή.

Απαντώντας σε ερώτηση για το δημοσίευμα, ο Πεσκόφ υπονόησε ότι πρόκειται για ψευδείς ειδήσεις (fake news). «Όπως γνωρίζετε, αυτή τη στιγμή πολλές διαφορετικές αναφορές κυκλοφορούν σχετικά με αυτόν τον πόλεμο. Η τεράστια πλειονότητα αυτών δεν είναι τίποτα περισσότερο από παραπληροφόρηση, επομένως δεν θεωρούμε απαραίτητο να σχολιάσουμε κάθε μία από αυτές».

«Ωστόσο επίσημοι εκπρόσωποι των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν κάνει δηλώσεις για το θέμα αυτό, λέγοντας ότι οι ίδιοι ότι δεν έχουν πληροφορίες σχετικά με το θέμα», πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου είπε επίσης ότι η Ρωσία δεν έχει δει κάποιο σημάδι από την Ευρώπη ότι θέλει να συζητήσει τον ενεργειακό εφοδιασμό με τη Μόσχα αφότου ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έδωσε οδηγίες στην κυβέρνηση να εξετάσει το ενδεχόμενο να σταματήσει τις εναπομείνασες ροές ρωσικού πετρελαίου και αερίου προς την Ευρώπη.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ είπε πως ο Πούτιν παραμένει ανοικτός στο ενδεχόμενο συνομιλιών, όσο δύσκολο κι αν είναι το θέμα.

Είπε πως οι αγορές ενέργειας έχουν υποστεί σειρά σοκ λόγω του πολέμου στο Ιράν, και ότι η Μόσχα αναλύει σοβαρά τη θεωρητική πιθανότητα να εξέλθει από τις ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ