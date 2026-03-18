Η Τουρκία ανακοίνωσε την ανάπτυξη από το ΝΑΤΟ νέου αντιαεροπορικού συστήματος Patriot στην στρατιωτική βάση του Ιντσιρλίκ, που φιλοξενεί αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις, μετά την αναχαίτιση στις αρχές του Μαρτίου τριών βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύθηκαν κατά του τουρκικού εδάφους.

«Νέο σύστημα Patriot, το οποίο παραγγέλθηκε από την Συμμαχική Αεροπορική Διοίκηση του Ράμστάιν, αναπτύσσεται συμπληρωματικά στο ισπανικό σύστημα Patriot που βρίσκεται ήδη σε λειτουργία», ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Αμυνας.

Το νέο σύστημα PAC-3, καλύτερων επιδόσεων σε σχέση με το PAC-2, είναι ήδη ανεπτυγμένο στην βάση του Ιντσιρλίκ και είναι σχεδιασμένο για την αναχαίτιση και καταστροφή τακτικών βαλλιστικών πυραύλων.

Η Αγκυρα ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα την ανάπτυξη συστήματος Patriot στην αεροπορική βάση του Κιούρετζικ (κεντροανατολική Τουρκία), στρατηγική εγκατάσταση που βρίσκεται σε απόσταση 250 χιλιομέτρων από την βάση του Ιντσιρλίκ και είναι εξοπλισμένη με σύστημα ραντάρ έγκαιρου συναγερμού του ΝΑΤΟ ικανό να ανιχνεύει την εκτόξευση των ιρανικών πυραύλων.

Αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις σταθμεύουν επίσης στην επαρχία της Μαλάτια.

«Εχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα (...) για την αντιμετώπιση των απειλών κατά της εθνικής μας ασφάλειας», δηλώνει στην ανακοίνωσή του το τουρκικό υπουργείο Αμυνας.

Η Τουρκία ανακοίνωσε το Σάββατο ότι έχει τεχνικά στοιχεία σχετικά με την εκτόξευση πυραύλων κατά του τουρκικού εδάφους για να αντικρούσει την Τεχεράνη η οποία απέρριψε κάθε ευθύνη για τα περιστατικά.

Ο πρόεδρος της Τουρκία Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι αρνείται να παρασυρθεί από «προκλήσεις». «Η πρώτη προτεραιότητά μας είναι να εμποδίσουμε την χώρα μας να συρθεί σε αυτήν την πυριτιδαποθήκη», είπε αναφερόμενος την πόλεμο στην Μέση Ανατολή που εισήλθε σήμερα στην 19η ημέρα του.

Η βάση του Ιντσιρλίκ, κοντά στα Αδανα, χρησιμοποιείται από χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ισπανία, η Πολωνία, το Κατάρ... στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και διμερών συμφωνιών.

