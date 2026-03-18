Είναι παράλογο να περιμένει κανείς από την κυβέρνηση του Λιβάνου να αφοπλίσει την υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ όσο η χώρα βομβαρδίζεται από το Ισραήλ, δήλωσε σήμερα ο ειδικός απεσταλμένος της Γαλλίας για τον Λίβανο, προσθέτοντας ότι μόνο μια διαπραγμάτευση θα μπορούσε να οδηγήσει σε διευθέτηση της κρίσης.

«Το Ισραήλ ασκούσε κατοχή στον Λίβανο για πάρα πολύ καιρό και απέτυχε να εξαλείψει τις στρατιωτικές ικανότητες της Χεζμπολάχ. Ως εκ τούτου, δεν μπορούν τώρα να ζητούν από τη λιβανική κυβέρνηση να κάνει αυτή τη δουλειά σε τρεις ημέρες ενώ βομβαρδίζεται», δήλωσε στον ραδιοσταθμό France Info ο Ζαν-Ιβ Λεντριάν.

Στο μεταξύ, το Ισραήλ έπληξε σήμερα το πρωί ένα όχημα στο κέντρο της Σιδώνας, της κύριας πόλης του νότιου Λιβάνου, μετέδωσε το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Το πλήγμα σημειώθηκε δίπλα σε κέντρο πολιτικής προστασίας και κοντά στην παραθαλάσσια οδό, όπου βρίσκονται εκτοπισμένοι που κοιμούνται μέσα στα αυτοκίνητά τους, σύμφωνα με ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου.

