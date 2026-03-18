Ο στρατός του Ισραήλ παραδέχθηκε σήμερα ότι ένα άρμα μάχης του έβαλε εναντίον θέσης του ΟΗΕ στον νότιο Λίβανο στις 6 Μαρτίου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν κυανόκρανοι από τη Γκάνα.

Τα αρχικά ευρήματα εσωτερικής έρευνας του ΟΗΕ υποδεικνύουν ότι το Ισραήλ ευθύνεται για την επίθεση αυτή, δήλωσε χθες Τρίτη στο Reuters Δυτική στρατιωτική πηγή.

Η ειρηνευτική αποστολή του ΟΗΕ στον Λίβανο (UNIFIL) σταθμεύει στο νότιο τμήμα της χώρας προκειμένου να επιβλέπει την κατάσταση κατά μήκος της «μπλε γραμμής» η οποία χωρίζει τον Λίβανο από το Ισραήλ -- μια περιοχή που βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των συγκρούσεων μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολάχ.

Η UNIFIL, η αποστολή της οποίας ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους, έχει κατά διαστήματα βρεθεί στο στόχαστρο τόσο του ισραηλινού στρατού όσο και της Χεζμπολάχ τα τελευταία δύο χρόνια και, καθώς το Ισραήλ εξετάζει να επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις του στον νότιο Λίβανο, οι κίνδυνοι για την αποστολή του ΟΗΕ ενδέχεται να αυξηθούν.

Σε ανακοίνωσή του προς το Reuters ο στρατός του Ισραήλ παραδέχθηκε ότι στρατεύματά του ευθύνονται για το περιστατικό της 6ης Μαρτίου, αλλά διευκρίνισε ότι ενήργησαν απαντώντας σε πυρά της Χεζμπολάχ από τα οποία τραυματίστηκαν δύο Ισραηλινοί στρατιώτες.

«Ενδελεχής έρευνα που ολοκληρώθηκε τις τελευταίες ημέρες κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα πυρά εναντίον του προσωπικού της UNIFIL προήλθαν κατά λάθος από στρατεύματα των IDF (σ.σ. ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις) τα οποία ταυτοποίησαν λανθασμένα τα στρατεύματα της UNIFIL ως πηγή των αντιαρματικών πυρών που είχαν δεχθεί λίγο νωρίτερα», ανέφερε η ανακοίνωση.

«Οι IDF λυπούνται για το περιστατικό και έχουν διαβιβάσει τη συγνώμη τους μέσω των κατάλληλων διαύλων στη Γκάνα και τον ΟΗΕ. Για τα ευρήματα των ερευνών έχει πραγματοποιηθεί ενημέρωση στο εσωτερικό των IDF προκειμένου να αποτραπεί η επανάληψη παρόμοιων περιστατικών», πρόσθετε η ανακοίνωση.

Ο Λίβανος σύρθηκε στον πόλεμο που μαίνεται στη Μέση Ανατολή στις 2 Μαρτίου όταν η Χεζμπολάχ επιτέθηκε στο Ισραήλ μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σε ισραηλινό πλήγμα.

Τρεις οβίδες εκτοξεύθηκαν από ισραηλινό άρμα μάχης

Σύμφωνα με Δυτική πηγή που μίλησε στο Reuters, τα προκαταρκτικά συμπεράσματα της έρευνας της UNIFIL έδειξαν ότι η βάση αλ Κάουζα δέχθηκε τρία άμεσα πλήγματα από ισραηλινό άρμα μάχης.

«Η ισραηλινή εμπλοκή στην επίθεση κατά της UNIFIL είναι αδιαμφισβήτητη», σχολίασε η πηγή, ενώ πρόσθεσε ότι «αυτή η κλιμάκωση είναι κάθε άλλο παρά μεμονωμένη, αποτελεί μέρος μιας ανησυχητικής δυναμικής, η οποία δοκιμάζει σοβαρά την ικανότητα της UNIFIL να εκπληρώσει την ειρηνευτική της αποστολή».

Η UNIFIL είχε επισημάνει στις 6 Μαρτίου ότι κυανόκρανοι από τη Γκάνα τραυματίστηκαν από σφοδρά πυρά και χαρακτήρισε το περιστατικό «απαράδεκτο», αν και τότε δεν είχε αναφερθεί στην πηγή των πυρών.

Σύμφωνα με τον στρατό της Γκάνας, τρεις Γκανέζοι στρατιώτες τραυματίστηκαν.

«Η έρευνα αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Μόλις ολοκληρωθεί, θα επιδοθεί στις πλευρές, όπως συνήθως», δήλωσε η Κάντις Άρντιελ εκπρόσωπος της UNIFIL.

«Παρά ταύτα επαναλαμβάνουμε την υποχρέωση όλων των πλευρών να φροντίζουν για την ασφάλεια των κυανόκρανων και να αποφεύγουν να βλάπτουν αμάχους. Οποιαδήποτε σκόπιμη επίθεση εναντίον κυανόκρανων αποτελεί σοβαρή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και της απόφασης 1701», τόνισε.

Η UNIFIL επεσήμανε την Κυριακή ότι άλλη μία ομάδα δέχθηκε πυρά νωρίτερα εκείνη την ημέρα σε τρία ξεχωριστά περιστατικά στον νότιο Λίβανο «πιθανόν από μη κρατικές ένοπλες ομάδες», χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ