Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Βηρυτό σκότωσαν τουλάχιστον έξι ανθρώπους την Τετάρτη, ανακοίνωσε το λιβανέζικο Υπουργείο Υγείας, πλήττοντας την καρδιά της λιβανέζικης πρωτεύουσας, καθώς το Ισραήλ εντείνει την επίθεσή του κατά της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Ισραηλινά πλήγματα έπληξαν επίσης τα νότια προάστια της Βηρυτού, που ελέγχονται από τη Χεζμπολάχ, με πλάνα του Reuters να δείχνουν εκρήξεις να φωτίζουν τον νυχτερινό ουρανό.

Αν και οι περισσότερες ισραηλινές επιδρομές στην περιοχή της Βηρυτού επικεντρώνονται στα νότια προάστια, το Ισραήλ έχει εξαπολύσει και σειρά επιθέσεων σε κεντρικές περιοχές της πρωτεύουσας από τότε που ο Λίβανος ενεπλάκη στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής στις 2 Μαρτίου.

Αεροπορικό πλήγμα γύρω στη 1:30 π.μ. κατέστρεψε αρκετούς ορόφους πολυκατοικίας στην περιοχή Ζουκάκ αλ-Μπλατ της Βηρυτού, ενώ χτύπημα στη γειτονική περιοχή Μπάστα προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε τουλάχιστον δύο ορόφους κτιρίου.

Αργότερα, περίπου στις 5:30 π.μ., ένα ισχυρότερο πλήγμα κατέστρεψε ολοσχερώς κτίριο στη συνοικία Μπαχούρα — περιοχή κοντά στο κέντρο της Βηρυτού που είχε επίσης στοχοποιηθεί από το Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα.





Ισραηλινή προειδοποίηση

Πριν από το πλήγμα στη Μπαχούρα, ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε προειδοποίηση μέσω κοινωνικών δικτύων, επισημαίνοντας συγκεκριμένο κτίριο και δηλώνοντας ότι επρόκειτο να πλήξει εγκατάσταση της Χεζμπολάχ στην περιοχή. Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για θύματα από το συγκεκριμένο χτύπημα.