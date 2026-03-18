Ιρανικά πλήγματα κοντά σε αστικές περιοχές χωρών του Κόλπου οφείλονται στο γεγονός ότι δυνάμεις των ΗΠΑ μετεγκαθίστανται έξω από στρατιωτικές βάσεις και στεγάζονται σε ξενοδοχεία μέσα σε πόλεις, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera σε σχόλιά του που αναμεταδόθηκαν σήμερα από ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

«Οπουδήποτε υπήρχε συγκέντρωση αμερικανικών δυνάμεων, οπουδήποτε υπήρχαν εγκαταστάσεις που ανήκαν σε αυτούς, στοχοθετήθηκαν. Είναι πιθανό μερικές από τις θέσεις αυτές να ήταν κοντά σε αστικές περιοχές», δήλωσε ο κορυφαίος ιρανός διπλωμάτης.

Ο Αραγτσί παραδέχθηκε ότι οι χώρες της περιοχής είναι «αναστατωμένες και οι λαοί τους υπέστησαν βλάβες ή ενοχλήθηκαν» από ιρανικά πλήγματα, όμως πρόσθεσε ότι η ευθύνη βρίσκεται πλήρως στις ΗΠΑ, οι οποίες άρχισαν τον πόλεμο στις 28 Φεβρουαρίου.

