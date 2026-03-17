Ο Αλί Λαριτζάνι, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, έπεσε μαρτυρικά, αναφέρει σε ανάρτηση στο Χ το ειδησεογραφικό πρακτορείο Fars.

Νωρίτερα, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, δήλωσε, σύμφωνα με ισραηλινά Μέσα Ενημέρωσης, ότι ο Λαριτζανί «σκοτώθηκε» σε χτύπημα που στόχευε στην εξουδετέρωσή του.

Ποιος ήταν ο Αλί Λαριτζανί

Γεννημένος το 1958, στη Νατζάφ του Ιράκ, σε μια πλούσια οικογένεια από το Αμόλ, ο Λαριτζανί ανήκει σε μια ισχυρή δυναστεία που κάποτε περιγράφηκε από το περιοδικό Time ως οι «Κένεντι του Ιράν».

Ο πατέρας του ήταν ένας εξέχων θρησκευτικός λόγιος και στα 20 του χρόνια παντρεύτηκε τη Φαριντέ Μοταχάρι, κόρη ενός στενού έμπιστου του ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Ρουχολάχ Χομεϊνί.

Σε αντίθεση με πολλούς συνομηλίκους του, είχε κοσμικό ακαδημαϊκό υπόβαθρο, αποκτώντας πτυχίο στα Μαθηματικά και την Επιστήμη των Υπολογιστών πριν ολοκληρώσει διδακτορικό στη Δυτική φιλοσοφία με επίκεντρο τον Ιμμάνουελ Καντ.

Μετά την επανάσταση του 1979, εντάχθηκε στους Φρουρούς της Επανανάστασης (IRGC) πριν αναλάβει την κυβέρνηση, υπηρετώντας ως υπουργός Πολιτισμού και αργότερα επικεφαλής του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα IRIB.

Το 2005, έγινε γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν για τα πυρηνικά, από όπου παραιτήθηκε το 2007.

Εισήλθε στο κοινοβούλιο το 2008 και διετέλεσε πρόεδρος του Κοινοβουλίου για τρεις συνεχόμενες θητείες, παίζοντας βασικό ρόλο στην εξασφάλιση της έγκρισης της πυρηνικής συμφωνίας του 2015.

Ο Λαριτζανί επέστρεψε στη θέση του γραμματέα του συμβουλίου ασφαλείας τον Αύγουστο του 2025, αναλαμβάνοντας κομβικό ρόλο στην ηγεσία της χώρας.