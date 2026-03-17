Η κλιμάκωση της κρίσης με το Ιράν βρέθηκε στο επίκεντρο των δηλώσεων των υπουργών Εξωτερικών Τουρκίας και Καναδά σήμερα στην Άγκυρα, με παράλληλη αναφορά στην ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ιδίως στον ενεργειακό και πυρηνικό τομέα.

Οι δύο πλευρές ανέδειξαν ως κυρίαρχο ζήτημα συζήτησης την επιδείνωση της κατάστασης στον Περσικό Κόλπο, εκφράζοντας ανησυχία για τις συνέπειες της συνεχιζόμενης σύγκρουσης.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι «σήμερα τα περιφερειακά ζητήματα που θέσαμε πρώτα στο τραπέζι ήταν αναμφίβολα οι εξελίξεις στο Ιράν», ενώ τόνισε ότι «στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης κλιμάκωσης στον Κόλπο, οι κοινές μας ανησυχίες αυξάνονται, καθώς, όπως γνωρίζετε ο πόλεμος συνεχίζεται να επεκτείνεται μέρα με τη μέρα».

Παράλληλα προειδοποίησε ότι «εάν δεν σταματήσει, έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει μόνιμες ζημιές στις σχέσεις μεταξύ των χωρών της περιοχής και στη διεθνή τάξη».

Από την πλευρά της, η υπουργός Εξωτερικών του Καναδά Ανίτα Ανάντ υπογράμμισε ότι «ως Καναδάς καταδικάζουμε αυτές τις επιθέσεις και στεκόμαστε στο πλευρό των χωρών του Κόλπου. Οι αντεπιθέσεις από το Ιράν πρέπει οπωσδήποτε να σταματήσουν».





Διπλωματικές πρωτοβουλίες της Τουρκίας

Η Άγκυρα επιχειρεί να αναλάβει ενεργό ρόλο διαμεσολάβησης με περιοδεία που ξεκινά αύριο στη Μέση Ανατολή.

Ο Χακάν Φιντάν σημείωσε ότι «για να συζητήσουμε τα βήματα που μπορούν να γίνουν για τη διακοπή του πολέμου, θα πραγματοποιήσω σύντομα περιοδεία στην περιοχή. Από αύριο ξεκινώ επισκέψεις».

Όπως πρόσθεσε, «θα έχουμε συνομιλίες με τις χώρες της περιοχής. Εκεί θέλω να μεταφέρω τις προτάσεις της Τουρκίας για το πώς μπορεί να καταστεί μόνιμη η περιφερειακή ειρήνη».





Συνεργασία σε ενέργεια και πυρηνικό τομέα





Άγκυρα και Οτάβα επιδίωξαν, παράλληλα, να ενισχύσουν τη διμερή συνεργασία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενέργεια και την πυρηνική τεχνολογία.

Ο Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι «λαμβάνουμε σημαντικά βήματα για την ενίσχυση της συνεργασίας μας στον ενεργειακό τομέα, με πρώτη την πυρηνική ενέργεια», ενώ πρόσθεσε ότι «σε όλες τις επαφές μας, τόσο σε επίπεδο ηγετών όσο και στο δικό μας επίπεδο, βλέπουμε συνεχώς το δυναμικό μεταξύ των δύο χωρών, ιδίως στον τομέα της ενέργειας».

Από την πλευρά της, η Ανίτα Ανάντ ανέφερε ότι «η συνεργασία μεταξύ Καναδά και Τουρκίας στην πυρηνική ενέργεια βρίσκεται στην ατζέντα. Ήδη διαθέτουμε ενεργειακές συμφωνίες και η πυρηνική ενέργεια αποτελεί μία διάσταση του ενεργειακού διαλόγου».

Συμπλήρωσε ότι «πιστεύουμε πως υπάρχει σημαντική ευκαιρία διαλόγου και στον τομέα των κρίσιμων ορυκτών και μεταλλευμάτων».

Τέλος, οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας, με τον Φιντάν να σημειώνει ότι «είναι δυνατόν να εμβαθύνουμε τη συνεργασία μας σε όλους τους τομείς και να τη θέσουμε σε στρατηγική βάση», επισημαίνοντας ότι οι επαφές θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα.



