Πετρελαιοφόρα διασχίζουν το Στενό του Χορμούζ και οι ενέργειες του Ιράν να περιορίσει ασφυκτικά την κυκλοφορία μέσω της ναυτιλιακής οδού δεν έχουν βλάψει την οικονομία των ΗΠΑ, δήλωσε σήμερα ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ, στο CNBC, επαναλαμβάνοντας τη θέση της αμερικανικής κυβέρνησης Τραμπ ότι ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει σε εβδομάδες, όχι σε μήνες.

«Ήδη βλέπετε πετρελαιοφόρα σε μικρή ροή να αρχίζουν να διασχίζουν το Στενό και νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημάδι του πόσο λίγο Ιράν έχει μείνει», είπε.

«Είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι αυτό θα τελειώσει σε μικρό χρονικό διάστημα, και στη συνέχεια θα υπάρξει αντίκτυπος στις τιμές όταν αυτό τελειώσει σε μερικές εβδομάδες, καθώς τα πλοία θα καταφέρνουν να φτάνουν στα διυλιστήρια», συμπλήρωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Σημείωσε ότι υπάρχει ανησυχία ότι η Ασία μπορεί να μην εξάγει τόσο πολύ διυλισμένο πετρέλαιο στις ΗΠΑ για να διαχειριστεί μια μείωση της προσφοράς από τη Μέση Ανατολή.

«Βλέπουμε κάποιες ενδείξεις ότι μπορεί να το αποσύρουν για να βεβαιωθούν ότι έχουν αρκετή ενέργεια για τους εαυτούς τους. Και έχουμε ένα σχέδιο για αυτό», είπε.

Ο Τραμπ ανέβαλε χθες τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ για να επικεντρωθεί στον πόλεμο στο Ιράν.

Ο Χάσετ τόνισε ότι η δράση των ΗΠΑ στο Ιράν είναι προς το συμφέρον της Κίνας.

«Αυτή είναι μια περίπτωση όπου οι στόχοι και των δύο χωρών ευθυγραμμίζονται, ότι θέλουμε, όπως καταλαβαίνετε, μια σταθερή παγκόσμια αγορά πετρελαίου», είπε.

«Όταν τελειώσει αυτός ο πόλεμος, κάτι που θα συμβεί σύντομα, είμαι σίγουρος ότι θα συναντηθούν και θα έχουν πολλά να συζητήσουν, και ελπίζω ότι οι Κινέζοι θα εκφράσουν κάποια ευγνωμοσύνη», κατέληξε ο Χάσετ.

Πηγή: ΑΠΕ