Η αντιπολίτευση στην Τουρκία εκφράζει έντονες ανησυχίες για την εθνική αμυντική ικανότητα, επισημαίνοντας την ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας της Ελλάδας και της Κύπρου στην ανατολική Μεσόγειο ως απειλή για τα τουρκικά συμφέροντα. Υπογραμμίζεται η αίσθηση αδράνειας και η ανάγκη επαναξιολόγησης της αμυντικής στρατηγικής της Τουρκίας.

«Η Ελλάδα στοιβάζει όπλα κάτω από τη μύτη μας»

Ο βουλευτής του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) Χασάν Οζτουρκμέν εστιάζει στις στρατιωτικές κινήσεις στην περιοχή, καταγράφοντας μία αδράνεια της κυβέρνησης απέναντι στην Ελλάδα.

«Τα τελευταία δύο χρόνια, όλα τα πλοία σεισμικών ερευνών μας, που δραστηριοποιούνταν στην ανατολική Μεσόγειο είτε τα απέσυραν στα λιμάνια, είτε τα έστειλαν στη Μαύρη Θάλασσα. Ωστόσο, η διπλωματική ατμόσφαιρα στην Άγκυρα χαρακτηρίζεται από τάσεις εξομάλυνσης και έναν διάχυτο ‘ανοιξιάτικο αέρα’ στις σχέσεις με τη γείτονα. Οι ΗΠΑ και η Ελλάδα περικυκλώνουν τη χώρα μας και η κυβέρνηση του ΑΚΡ παρακολουθεί. Την ώρα που εμείς παρακολουθούμε τον πόλεμο στο Ιράν, αυτοί στοιβάζουν όπλα κάτω από τη μύτη μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αντίδραση στην ανάπτυξη συστημάτων Patriot και F-16

Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για έλλειψη αντίδρασης, αλλά και παραβίαση διεθνών συμφωνιών από την Ελλάδα.

Ο Οζτουρκμέν επισημαίνει πως «με την υποστήριξη των ΗΠΑ, η Ελλάδα αναπτύσσει Patriot και F-16 σε νησιά του Αιγαίου, που βρίσκονται μόλις λίγα μίλια μακριά από τα σύνορά μας. Καθώς η Ελλάδα μετατρέπει ένα προς ένα σε στρατιωτικές βάσεις αυτά τα νησιά, τα οποία θα έπρεπε να είναι αποστρατικοποιημένα σύμφωνα με τις Συνθήκες Ειρήνης της Λωζάνης και των Παρισίων, η κυβέρνηση του ΑΚΡ αρέσκεται με το να παρακολουθεί».

Σχολιάζοντας τις ελληνικές κινήσεις στην Κύπρο ο Οζτουρκμέν σχολίασε ότι αποτελούν σαφής ένδειξη στρατηγικού σχεδιασμού κατά της Τουρκίας.

«Ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Νίκος Δένδιας, δήλωσε ανοιχτά ότι στο επίκεντρο της κινητικότητας στην Κύπρο βρίσκεται η Τουρκία, δηλώνοντας ανοιχτά ότι ‘αυτή θα μπορούσε να είναι μια καλή ευκαιρία για να απομακρυνθεί ο τουρκικός στρατός από την Κύπρο’».

Αφήγημα «Σαμοθράκη»

Ο Οζτουρκμέν, αναφερόμενος στον ισχυρισμό που κυκλοφορεί στα τουρκικά ΜΜΕ σχετικά με ενδεχόμενη τοποθέτηση Patriot, τόνισε πως «σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο ξένος Τύπος, η Ελλάδα σχεδιάζει να τοποθετήσει το αμερικανικό σύστημα αεράμυνας Patriot στο νησί. Ενώ το νησί θα έπρεπε να είναι αποστρατικοποιημένο σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λωζάνης, το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ παραμένει σιωπηλό σε αυτή την κατάσταση κεντρίζει την προσοχή».

Πωλήσεις πυρομαχικών σε ΗΑΕ και Κατάρ

Την ίδια ώρα, επικρίσεις κατά της Ελλάδας διατυπώνει και ο αντιπρόεδρος της τουρκικής αντιπολίτευσης, Γιανκί Μπαγτζίογλου, αναπαράγοντας ισχυρισμούς περί εξαγωγών πυρομαχικών από την Ελλάδα προς χώρες του Κόλπου.

«Τα ΗΑΕ και το Κατάρ προμηθεύονται πυραύλους από την Ελλάδα!», ανέφερε, για να προσθέσει πως «η ανάπτυξη του συστήματος αεράμυνας Patriot από την Ελλάδα στο αποστρατικοποιημένο νησί της Καρπάθου, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, και η πώληση πυρομαχικών για αυτό το σύστημα στα ΗΑΕ και το Κατάρ, αποκαλύπτει σαφώς ότι ο πραγματικός στόχος της είναι να διαβρώσει αποτελεσματικά το status quo που καθιερώθηκε από τις Συνθήκες του Παρισιού και της Λωζάνης».

Ο ίδιος αξιωματούχος επανέλαβε τους ισχυρισμούς περί αποστρατικοποίησης των νησιών.

«Η Ελλάδα, επικαλούμενη τις αυξανόμενες απειλές ανέπτυξε αμυντικό σύστημα Patriot στο νησί της Καρπάθου, που έχει αποστρατικοποιημένο καθεστώς, παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο. Η πώληση πυρομαχικών αυτού του συστήματος στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ αποκαλύπτει ξεκάθαρα ότι ο πραγματικός στόχος της είναι να υπονομεύσει το status quo που καθιέρωσαν οι Συνθήκες των Παρισίων και της Λωζάνης».