Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε σήμερα την πεποίθησή του πως θα έχει την «τιμή» να πάρει την Κούβα.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο, εάν η Κούβα θα είναι ο επόμενος στόχος, ο Τραμπ απάντησε: «Πιστεύω πράγματι πως θα έχω την τιμή να πάρω την Κούβα». Απέφυγε όμως να διευκρινίσει τον τρόπο, παρότι ερωτήθηκε τι εννοεί με αυτό το ρήμα.

«Να πάρω την Κούβα... Τώρα, εάν θα την απελευθερώσω ή την πάρω (σ.σ. την καταλάβω)… Μπορώ να κάνω ό,τι θελήσω, εάν θέλετε να ξέρετε», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, συμπληρώνοντας πως η Κούβα είναι «μια αδύναμη χώρα» που είχε «βίαιους ηγέτες».

