Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ με την πολεμική τους επιχείρηση εναντίον του Ιράν προκάλεσαν ένα πρωτοφανές σπιράλ βίας στη Μέση Ανατολή, δήλωσε στη σερβική εφημερίδα «Πολίτικα» ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ρωσίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, Βασίλι Νιμπένζια. Παράλληλα, η ρωσική διπλωματία επαναλαμβάνει «την επιτακτική έκκληση προς όλα τα μέρη να σταματήσουν αμέσως τις εχθροπραξίες» στην περιοχή.

«Η πραγματικότητα είναι ότι ο αριθμός των θυμάτων της αμερικανο-ισραηλινής επιθετικότητας εναντίον του Ιράν μετριέται σε εκατοντάδες και προκαλούνται ανεπανόρθωτες ζημιές σε κρίσιμες πολιτικές υποδομές. Ουσιαστικά η Ουάσιγκτον και το Τελ Αβίβ με τα ίδια τους τα χέρια προκάλεσαν ένα πρωτοφανές κύμα βίας στη Μέση Ανατολή», εκτίμησε ο υψηλόβαθμος Ρώσος διπλωμάτης.

«Οι αντιδράσεις των ευρωπαϊκών αντιπροσωπειών [σ.σ. κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του ΣΑ του ΟΗΕ] έμοιαζαν με παραστάσεις σε θέατρο του παραλόγου», υποστήριξε ο Β. Νιμπένζια, σημειώνοντας ότι «όχι μόνο δεν καταδίκασαν μια κραυγαλέα πράξη επιθετικότητας εναντίον ενός κράτους μέλους του ΟΗΕ κατά παράβαση του Χάρτη του ΟΗΕ και των κανόνων του διεθνούς δικαίου σε μια στιγμή, που η Τεχεράνη συμμετείχε με καλή πίστη σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, αλλά οι περισσότεροι από αυτούς ούτε καν το ανέφεραν. Αντ' αυτού οι Ευρωπαίοι διατύπωσαν τις συνήθεις και απολύτως αβάσιμες κατηγορίες τους εναντίον των Ιρανών».

Σύμφωνα με τον μόνιμο αντιπρόσωπο της Ρωσίας στον ΟΗΕ «οι χώρες της Δύσης προσπαθούν τα τελευταία χρόνια να προωθήσουν στον ΟΗΕ ένα μοντέλο «παγκόσμιας τάξης, που βασίζεται σε κανόνες», το οποίο σχεδιάστηκε προς το δικό τους συμφέρον», αναφέρει το ρωσικό πρακτορείο ΤΑΣΣ.

«Ταυτόχρονα ο ΟΗΕ χρησιμοποιείται από τις χώρες εκείνες για να επιτύχουν αυτόν τον στόχο και αντιμετωπίζεται ως πεδίο επικοινωνιακών πολέμων και ξεκαθαρίσματος λογαριασμών με τους πολιτικούς αντιπάλους τους», είπε ο Ρώσος διπλωμάτης.

Με ειδική ανακοίνωσή του για την κλιμάκωση της κρίσης στη Μ. Ανατολή το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών διαπιστώνει ότι «δεν φαίνεται τέλος στο άνευ προηγουμένου σπιράλ της βίας, που ενεργοποίησαν με την ύπουλη, απρόκλητη επίθεσή τους στο Ιράν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ», ενώ πέρα από «τα εκατοντάδες και χιλιάδες θύματα» και την καταστροφή πολιτικών υποδομών, «οι γειτονικές χώρες υποφέρουν επίσης από τα απαντητικά ιρανικά πλήγματα και η ναυτιλία μέσω των Στενών του Ορμούζ, η σημαντικότατη διαδρομή για την παγκόσμια οικονομία, έχει παραλύσει».

«Η κάποτε σταθερή και ευημερούσα περιοχή του Περσικού Κόλπου βυθίζεται τάχιστα στο χάος και την αβεβαιότητα. Οι οικονομικές συνέπειες του τυχοδιωκτισμού, που ξεκίνησαν η Ουάσιγκτον και το Τελ Αβίβ, γίνονται όλο και πιο οδυνηρά αισθητές πολύ πέρα από τη ζώνη των συγκρούσεων, ουσιαστικά σε παγκόσμια κλίμακα», επισημαίνεται στο ρωσικό ανακοινωθέν, όπου εκτιμάται ότι «αντί να αναζητηθούν οδοί αποκλιμάκωσης και επιστροφής στις διαπραγματεύσεις, παρατηρείται περαιτέρω αμοιβαία σκλήρυνση θέσεων και καταφέρονται όλο και πιο θανατηφόρα και καταστροφικά πλήγματα».

Η ρωσική διπλωματία επαναλαμβάνει «την επιτακτική έκκληση προς όλα τα μέρη να σταματήσουν αμέσως τις εχθροπραξίες και να επαναφέρουν την κατάσταση σε πολιτική και διπλωματική πορεία», αλλά και την προθυμία της να συμβάλει «σε μια μακροπρόθεσμη και βιώσιμη διευθέτηση της σύγκρουσης» και καλεί πρωτίστως σε διακοπή των επιθέσεων σε πολιτικές εγκαταστάσεις και υποδομές, ώστε «να πάψουν ο θάνατος και τα μαρτύρια του αμάχου πληθυσμού, τόσο στις αραβικές χώρες του Περσικού Κόλπου, όσο και στο Ιράν», σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, που αναρτήθηκε απόψε στην επίσημη ιστοσελίδα του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Πηγή: ΚΥΠΕ