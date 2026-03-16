Την κρίσιμη σημασία του Συμφώνου για τη Μεσόγειο (Pact for the Mediterranean) τόνισε η Επίτροπος για τη Μεσόγειο, κατά τη διάρκεια των δηλώσεών της στο περιθώριο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ. Η Σούιτσα, απαντώντας σε ερωτήσεις του ΚΥΠΕ, υπογράμμισε ότι το Σύμφωνο αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα εν μέσω της κλιμάκωσης των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, ιδίως μετά τις πρόσφατες εξελίξεις με το Ιράν και τον κίνδυνο για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στο Πορθμός του Ορμούζ.

«Η κατάσταση με το Ιράν είναι, όπως γνωρίζετε, δεινή, αλλά όχι μόνο με το Ιράν, υπάρχει κλιμάκωση στην περιοχή», είπε και ανέδειξε τρία σημεία, την «αποκλιμάκωση, διάλογο και διπλωματία».

Αναφερόμενη στις εξελίξεις στη Νότια Γειτονιά που είναι μέρος της ατζέντας των Υπουργών Εξωτερικών κατα τη συνάντηση της Δευτέρας, χαρακτήρισε το Σύμφωνο για τη Μεσόγειο, «ακόμη πιο σημαντικό σήμερα» από ό,τι ήταν δύο ή τρεις μήνες πριν. «Προσπαθούμε να συνδέσουμε τους ανθρώπους της περιοχής, να δημιουργήσουμε συνεργασίες όχι μόνο με τις μεσογειακές χώρες, αλλά και με τις χώρες του Κόλπου, οι οποίες βρίσκονται σε ιδιαίτερο κίνδυνο σήμερα. Συνεχίζουμε με τις συμφωνίες στρατηγικής συνεργασίας με τις χώρες του Κόλπου, και έχω προσωπική επαφή με όλους τους Υπουργούς της περιοχής, οι οποίοι εκτιμούν την υποστήριξή μας», τόνισε.

Η Σούιτσα ανέφερε ότι το Σύμφωνο περιλαμβάνει ένα πλάνο δράσης με συγκεκριμένα έργα, όπως τα Έργα ανανεώσιμης ενέργειας (TMED), την ίδρυση Μεσογειακού Πανεπιστημίου, και τη δημιουργία κέντρου πυροσβεστικής στην Κύπρο. «Αυτό το σχέδιο δράσης θα συζητηθεί και θα εγκριθεί από τους ηγέτες στη σύνοδο κορυφής της Κύπρου τον Απρίλιο. Είναι ένα ζωντανό έγγραφο, το οποίο τα κράτη μέλη μπορούν να εμπλουτίσουν,» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Για την κρίση στο Λίβανο και την περιοχή, τόνισε ότι «η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη σήμερα από ό,τι ήταν πριν από τρεις εβδομάδες» και ενώ πριν θα μιλούσαμε για την έναρξη διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας, «σήμερα, έχουμε μετακίνηση πληθυσμού, και μια παραδοξότητα, η κατάσταση είναι ασφαλέστερη στη Συρία από ό,τι στο Λίβανο. Πάνω από 110.000 άνθρωποι έχουν διασχίσει τα σύνορα από το Λίβανο προς τη Συρία. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε, είτε με προετοιμασία, είτε με χρηματοδότηση, αλλά ζητάμε την παύση των ισραηλινών επιδρομών και την παύση των δραστηριοτήτων της Χεζμπολάχ».

Για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, η Επίτροπος Σούιτσα τόνισε πως η ενέργεια είναι η μεγαλύτερη ανησυχία σήμερα, καθώς «το 1/5 του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου περνά από τα Στενά του Ορμούζ. Σήμερα, οι ασιατικές χώρες είναι πιο εκτεθειμένες, αλλά σταδιακά, αυτό μπορεί να έχει μεγάλο αντίκτυπο και στην Ευρώπη».

Όσον αφορά τις λύσεις για την ασφαλή διέλευση των πλοίων, σημείωσε ότι αυτό είναι αντικείμενο συζήτησης που δεν εξαρτάται από την Κομισιόν, αλλά από τα κράτη μέλη. «Θα δούμε αν μπορούμε να επεκτείνουμε τις αποστολές Aspides και Atalanta», είπε, ενώ για την πιθανότητα δημιουργίας μιας συμμαχίας προθύμων (coalition of the willing), σημείωσε πως «ό,τι μπορούμε να κάνουμε για την αποκλιμάκωση, ό,τι μπορούμε να κάνουμε για την ειρήνη στην περιοχή, ό,τι μπορούμε να κάνουμε για την ελεύθερη διέλευση, αυτή είναι η θέση μας. Η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας είναι πολύ σημαντική».

Πηγή: ΚΥΠΕ