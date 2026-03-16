Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα βρεθεί αύριο Τρίτη το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε σήμερα ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι, εκφράζοντας την «ακλόνητη» υποστήριξη της χώρας του στο Κίεβο.

«Απευθύνομαι στον ουκρανικό λαό εκ μέρους του Ηνωμένου Βασιλείου: δεν θα ξεχάσουμε τον πόλεμο στην Ευρώπη και η απόλυτη αποφασιστικότημά μας να στηρίξουμε την Ουκρανία παραμένει ακλόνητη και θα καλωσορίσουμε τον πρόεδρο Ζελένσκι αύριο», δήλωσε ο Χίλι στους Βρετανούς βουλευτές.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε αφήσει να εννοηθεί σήμερα το πρωί ότι θα συναντηθεί με τον Ζελένσκι «σύντομα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP