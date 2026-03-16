Δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας New York Post αναφέρει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε από αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών για ισχυρισμούς σχετικά με την προσωπική ζωή του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.



Σύγκεκριμένα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έμεινε έκπληκτος όταν ενημερώθηκε την περασμένη εβδομάδα ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ενδέχεται να είναι ομοφυλόφιλος, και ότι ο πατέρας του, ο εκλιπών αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, φέρεται να αμφισβητούσε την καταλληλότητά του να ηγηθεί της Ισλαμικής Δημοκρατίας για τον λόγο αυτό.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η εφημερίδα, ο Τραμπ δεν μπόρεσε να κρύψει την έκπληξή του και ξέσπασε σε γέλια κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για τις συγκεκριμένες πληροφορίες.

Όπως αναφέρεται, και άλλα άτομα που βρίσκονταν στην αίθουσα βρήκαν την πληροφορία «ξεκαρδιστική» και αντέδρασαν με παρόμοιο τρόπο, ενώ ένας ανώτερος αξιωματούχος των υπηρεσιών πληροφοριών, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει το περιεχόμενο της ενημέρωσης, «δεν έχει σταματήσει να γελάει εδώ και μέρες».

Το ίδιο ρεπορτάζ, επικαλούμενο πηγές από την αμερικανική κοινότητα πληροφοριών, υποστηρίζει ότι οι ισχυρισμοί αυτοί θεωρούνται αξιόπιστοι από ορισμένους αξιωματούχους, αν και δεν υπάρχουν δημόσια διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία.

Ο 56χρονος Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος ανέλαβε τη θέση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν μετά τον θάνατο του πατέρα του Αλί Χαμενεΐ, θεωρείται από πολλούς ως μία από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες στο ιρανικό πολιτικό σύστημα τα τελευταία χρόνια.

Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι φήμες για την προσωπική ζωή του κυκλοφορούσαν εδώ και χρόνια στο Ιράν, χωρίς ωστόσο να έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως.

Σημειώνεται ότι στο Ιράν η ομοφυλοφιλία θεωρείται παράνομη βάσει της ισλαμικής νομοθεσίας, γεγονός που καθιστά το θέμα ιδιαίτερα ευαίσθητο στο εσωτερικό της χώρας.

Ο Λευκός Οίκος δεν προχώρησε σε επίσημο σχόλιο σχετικά με το δημοσίευμα της εφημερίδας.





