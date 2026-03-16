Η Βρετανία θα συνεργαστεί με συμμάχους για την κατάρτιση ενός κοινού σχεδίου που θα αποκαταστήσει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, εν μέσω της αυξανόμενης έντασης στον Περσικό Κόλπο.

Μιλώντας από την Ντάουνινγκ Στριτ, ο Στάρμερ ανέφερε ότι η Βρετανία έχει ήδη κινηθεί σε συνεργασία με άλλες χώρες για την απελευθέρωση έκτακτων αποθεμάτων πετρελαίου, σε πρωτοφανή επίπεδα, προκειμένου να σταθεροποιηθεί η αγορά ενέργειας.

«Πρέπει τελικά να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ για να διασφαλιστεί η σταθερότητα στην αγορά», τόνισε, προσθέτοντας ότι το Λονδίνο εργάζεται μαζί με ευρωπαίους και άλλους συμμάχους για την υλοποίηση ενός βιώσιμου συλλογικού σχεδίου που θα αποκαταστήσει το συντομότερο δυνατό την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

«Δεν θα εμπλακούμε σε ευρύτερο πόλεμο»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός ξεκαθάρισε επίσης ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν πρόκειται να εμπλακεί σε έναν ευρύτερο πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Όπως είπε, η βρετανική κυβέρνηση έχει τρεις βασικές προτεραιότητες:

Την προστασία των Βρετανών πολιτών στην περιοχή Την υπεράσπιση της χώρας και των συμμάχων της χωρίς να εμπλακεί σε γενικευμένη σύγκρουση Την προώθηση μιας γρήγορης λύσης που θα επαναφέρει την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή και θα περιορίσει την απειλή του Ιράν

Η στάση αυτή φαίνεται να διαφοροποιείται από τις εκκλήσεις του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για μεγαλύτερη βρετανική στήριξη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

«Η αποστολή στρατευμάτων είναι η σοβαρότερη απόφαση»

Ο Στάρμερ υπογράμμισε ότι η αποστολή βρετανικών στρατευμάτων σε πολεμικές επιχειρήσεις αποτελεί την πιο σοβαρή ευθύνη για κάθε πρωθυπουργό.

Όπως σημείωσε, δέχθηκε επικρίσεις επειδή δεν συμμετείχε στην επίθεση κατά του Ιράν, ωστόσο υποστήριξε ότι η απόφασή του βασίζεται στην ανάγκη για νομική βάση και σαφές στρατηγικό σχέδιο πριν από οποιαδήποτε στρατιωτική εμπλοκή.

«Αν πρόκειται να στείλουμε τους στρατιώτες μας σε επικίνδυνες αποστολές, το ελάχιστο που τους οφείλουμε είναι να γνωρίζουν ότι αυτό γίνεται με νομική κάλυψη και με σωστά μελετημένο σχέδιο», ανέφερε.

Σύνδεση με τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο Βρετανός πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι σύντομα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τονίζοντας ότι η στήριξη προς την Ουκρανία παραμένει προτεραιότητα.

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε ο πόλεμος στον Κόλπο να μετατραπεί σε ευκαιρία για τον Πούτιν», δήλωσε χαρακτηριστικά.