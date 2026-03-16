Δέκα εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως δεν φθάνουν στις αγορές από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν και αυτό, εκτός του ότι έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις δεν μπορεί να αναπληρωθεί, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο ειδικός σε θέματα ενέργειας Χαράλαμπος Ελληνας.

Εξέφρασε ανησυχία για την κατάσταση όπως διαμορφώνεται, λέγοντας ότι "δεν υπάρχει τρόπος σε μικρό χρονικό διάστημα να αναπληρωθούν τα 10 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα". Επηρεάζονται όλα, είπε, " είναι πολύ σοβαρές αυτές οι περικοπές και έχουν προκαλέσει παγκόσμιο χάος στον εφοδιασμό υλικών".

Σε ό,τι αφορά την Κύπρο, είπε ότι θα έχουμε αρκετά μεγάλη αύξηση στις τιμές βενζίνης και ντίζελ και στην τιμή ηλεκτρισμού, "κάτι που άρχισε ήδη να φαίνεται και δυστυχώς θα συνεχίσουν να αυξάνονται".

Η εισήγησή του, ανέφερε, είναι όπως η Κυβέρνηση επιβάλει πλαφόν, δηλαδή να κρατήσει τα κέρδη, το κόστος των πρατηρίων και το ΦΠΑ στις τιμές που ήταν πριν τον πόλεμο και αφήσει μόνο την αύξηση στο κόστος της εισαγόμενης βενζίνης και ντίζελ στην τιμή.

Τα Στενά του Ορμούζ, επισήμανε, είναι τα πιο σημαντικά για την έλευση πετρελαίου ακόμα και φυσικού αερίου LNG, όπως και για άλλα υλικά, και έχουν κλείσει σχεδόν εξ ολοκλήρου.

"Πολύ λίγα πλοία περνούν από τα Στενά και αυτή τη στιγμή κάπου στα 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο την ημέρα δεν βρίσκει τις αγορές", είπε και τόνισε ότι οι χώρες του Περσικού Κόλπου, που κανονικά έχουν δυνατότητα αύξησης παραγωγής, είναι αποκλεισμένες.

Είπε ότι ίσως αυτή την εβδομάδα οι Αμερικανοί θα αρχίσουν να χρησιμοποιούν τα στρατηγικά τους αποθέματα και μετά θα ακολουθήσουν οι υπόλοιπες χώρες.

Ωστόσο, είπε, παραμένει το κενό των 10 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα που είναι τεράστια ποσότητα για τις παγκόσμιες αγορές διότι η ζήτηση παραμένει ψηλή και η παραγωγή θα είναι χαμηλή.

"Για αυτό οι τιμές έμειναν ψηλές και σήμερα η τιμή πετρελαίου έχει φτάσει τα 106 δολάρια και ανεβαίνει ακόμα", είπε εκφράζοντας την εκτίμηση ότι μπορεί θα φθάσει και στα 200 δολάρια.

Αν διαρκέσει αυτή η κρίση για τρεις μήνες, συνέχισε, "μιλάμε για τιμές πετρελαίου που ίσως φτάσουν 150 με 200 δολάρια το βαρέλι" ενώ υπενθύμισε ότι το Ισραήλ άρχισε χθες βομβαρδισμούς σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

"Δεν μιλάμε μόνο για πετρέλαιο μιλάμε σχεδόν για όλα που επηρεάζουν την κίνηση, τον ηλεκτρισμό την παραγωγή τροφίμων, γενικά η επιπτώσεις είναι τεράστιες" πρόσθεσε.

Εκτός από το πετρέλαιο, σημείωσε, το 2% της παγκόσμιας παραγωγής LNG περνά από τον Κόλπο και έχει τώρα σταματήσει να διοχετεύεται αφού τα εργοστάσια παραγωγής στο Κατάρ είναι κλειστά αυτή τη στιγμή.

"Για αυτό και η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχει αυξηθεί, σήμερα ανέβηκε στα 52€ τη μεγαβατώρα και ανεβαίνει ακόμα" υπέδειξε.

Εκτός από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, σημείωσε, επηρεάζονται και άλλα υλικά. Οπως ανέφερε, 30%-40% της παγκόσμιας εξαγωγής αμμωνίας για λιπάσματα σταματά να περνά από την περιοχή, όπως και το 40% του θείου, το 25% του ηλίου και το 25% της μεθανόλης.

"Δηλαδή επηρεάζονται όλα, είναι πολύ σοβαρές αυτές οι περικοπές και έχουν προκαλέσει παγκόσμιο χάος στον εφοδιασμό υλικών αφού επηρεάζουν τις πετροχημικές βιομηχανίες της Ασίας και της Ευρώπης" συνέχισε.

Ο κ. Ελληνας εξέφρασε τη θέση ότι δεν θα συμβάλουν άλλες χώρες στην προστασία των Στενών του Ορμούζ.

Ηδη, είπε, η Αυστραλία, ο Καναδάς και η Ιαπωνία έχουν αρνηθεί, η Κίνα σίγουρα δεν πρόκειται να πράξει κάτι τέτοιο, ενώ για τις χώρες της Ευρώπης είπε ότι "δεν νομίζω να συμβάλουν γνωρίζοντας ότι εάν πράξουν κάτι τέτοιο θα είναι εμπλεκόμενες για πολύ καιρό".



Πηγή: ΚΥΠΕ