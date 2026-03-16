Η Τουρκία επανέλαβε ότι δεν αναγνωρίζει την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία, με αφορμή τη συμπλήρωση δώδεκα ετών από το δημοψήφισμα του 2014 που οδήγησε στην ένταξη της χερσονήσου στη Ρωσική Ομοσπονδία.

Σε ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, τονίζεται ότι η προσάρτηση της Αυτόνομης Δημοκρατίας της Κριμαίας της Ουκρανίας πραγματοποιήθηκε μέσω ενός «παράνομου δημοψηφίσματος» και συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Η Άγκυρα υπογραμμίζει παράλληλα ότι στηρίζει την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, επισημαίνοντας ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην περιοχή.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην κατάσταση των Τατάρων της Κριμαίας, τους οποίους η Τουρκία χαρακτηρίζει ως κοινότητα ιδιαίτερης σημασίας, δηλώνοντας ότι το ζήτημα των δικαιωμάτων τους θα παραμείνει στην ατζέντα της.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε με αφορμή την 12η επέτειο της προσάρτησης της Κριμαίας, μια εξέλιξη που εξακολουθεί να αποτελεί βασικό σημείο έντασης στις σχέσεις της Ρωσίας με τη Δύση.



