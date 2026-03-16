Ένα αεροσκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μεχραμπάντ μετά από πρόσφατη αεροπορική επιδρομή σε προάστιο της Τεχεράνης, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Al-Hadath.

Σύμφωνα με το κανάλι, ένα από τα αεροπλάνα τυλίχθηκε στις φλόγες ύστερα από σειρά ισχυρών πληγμάτων. Ο τύπος του αεροσκάφους δεν έχει γίνει γνωστός.

Προηγούμενες αναφορές έκαναν λόγο για τουλάχιστον επτά εκρήξεις κοντά στο αεροδρόμιο Μεχραμπάντ, ενώ στο σημείο ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά.

Την ίδια ώρα, κάτοικοι της Τεχεράνης έδειξαν τις καταστροφές σε πολιτικά κτίρια που προκλήθηκαν από επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, σύμφωνα με το δίκτυο NOVA.

Πιθανός στόχος των βομβαρδισμών φέρεται να ήταν αστυνομικό τμήμα στο νότιο τμήμα της ιρανικής πρωτεύουσας, ενώ αρκετά γειτονικά πολιτικά κτίρια υπέστησαν σοβαρές ζημιές.





A plane was destroyed in overnight airstrikes on Tehran’s Mehrabad International Airport in Iran, according to reports. pic.twitter.com/e9wU5rZoto — Open Source Intel (@Osint613) March 16, 2026