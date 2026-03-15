Η ισραηλινή κυβέρνηση αναμένεται να εγκρίνει αύξηση του ανώτατου ορίου επιστράτευσης εφέδρων έως και 450.000 στρατιώτες, έπειτα από αίτημα των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF) και της αμυντικής ηγεσίας, σύμφωνα με το Kan News. Το υφιστάμενο νομικό όριο ανέρχεται σήμερα σε 280.000 εφέδρους.

Η απόφαση εντάσσεται στην ευρύτερη στρατιωτική προετοιμασία του Ισραήλ ενόψει ενδεχόμενης επέκτασης των χερσαίων επιχειρήσεων στον νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ισραηλινός στρατός σχεδιάζει να αναπτύξει πρόσθετες δυνάμεις στην περιοχή και να διευρύνει τη ζώνη ασφαλείας κατά μήκος των συνόρων, με στόχο την απομάκρυνση της απειλής της Χεζμπολάχ.





Israel’s government is preparing to approve a potential mobilization ceiling of up to 450,000 reservists at the request of the IDF and defense establishment, Kan News reports, ahead of a possible ground operation in Lebanon. The current legal ceiling stands at 280,000. — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) March 15, 2026

Την περασμένη εβδομάδα μονάδες του IDF προχώρησαν ήδη σε βαθύτερη ανάπτυξη εντός του νότιου Λιβάνου, πέρα από τις πέντε θέσεις που διατηρούσαν μέχρι πρόσφατα. Σύμφωνα με τον στρατό, η κίνηση αποσκοπεί στη δημιουργία προωθημένης γραμμής άμυνας, η οποία θα προσφέρει επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για τους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ.

Ισραηλινοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η Χεζμπολάχ έχει αποδυναμωθεί σημαντικά μετά τις συγκρούσεις του 2024 και δεν αποτελεί πλέον υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το οπλοστάσιό της έχει μειωθεί περίπου κατά 90% σε σχέση με την περίοδο πριν από τον πόλεμο, ο οποίος ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αρκετοί μαχητές της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν σε αεροπορικό πλήγμα κατά τη διάρκεια χερσαίων επιχειρήσεων στον νότιο Λίβανο την περασμένη εβδομάδα. Σύμφωνα με το IDF, στρατιώτες της 769ης Περιφερειακής Ταξιαρχίας «Χιράμ» εντόπισαν τους μαχητές στην περιοχή επιχειρήσεων και λίγο αργότερα κατευθύνθηκε εναντίον τους αεροπορική επίθεση.

Σε ξεχωριστό περιστατικό, ισραηλινές δυνάμεις εντόπισαν θέση παρατήρησης της Χεζμπολάχ, η οποία επίσης αποτέλεσε στόχο αεροπορικού πλήγματος.





במסגרת משימת ההגנה הקדמית: כוחות חטיבה 769 חיסלו חוליית מחבלים נוספת בדרום לבנון



כוחות אוגדה 769 פועלים תחת אוגדה 91 וממשיכים במשימת ההגנה הקדמית.



מוקדם יותר השבוע, זוהתה חוליית מחבלים במרחב בו פועלים כוחותינו בדרום לבנון, לאחר הזיהוי המחבלים חוסלו מהאוויר בהכוונת הכוחות בשטח.… pic.twitter.com/KnYARyuQAb — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 15, 2026

Την ίδια ώρα, η ισραηλινή κυβέρνηση εντείνει και τη στρατιωτική και υλικοτεχνική προετοιμασία για παρατεταμένη σύγκρουση. Το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε ειδικό προϋπολογισμό για την ενίσχυση των εξοπλισμών και των στρατιωτικών αποθεμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο γενικός διευθυντής του ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας, Αμίρ Μπαράμ, αναμένεται να μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να προωθήσει σημαντικές συμφωνίες προμήθειας στρατιωτικού εξοπλισμού. Η κίνηση αποσκοπεί στη διασφάλιση σταθερής ροής οπλισμού και κρίσιμου εξοπλισμού για τις επιχειρήσεις.

Ανώτερος αξιωματούχος της ισραηλινής αμυντικής ηγεσίας τόνισε ότι το Ισραήλ προετοιμάζεται για μακρά σύγκρουση, απορρίπτοντας τα σενάρια περί σύντομης διάρκειας του πολέμου. Όπως ανέφερε, τα αποθέματα πυρομαχικών παραμένουν επαρκή και θα ενισχυθούν περαιτέρω ενόψει μιας πιθανής παρατεταμένης στρατιωτικής αναμέτρησης.