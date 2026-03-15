Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Σεγιέντ Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη διαθέτει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ πραγματοποιούν επιθέσεις από συγκεκριμένες τοποθεσίες εναντίον αραβικών κρατών στη Δυτική Ασία.

Τη δήλωση έκανε σε συνέντευξη στο παναραβικό μέσο ενημέρωσης Al-Araby Al-Jadeed, μέρος της οποίας δημοσιεύθηκε την Κυριακή, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την προέλευση των επιθέσεων σε αραβικά κράτη της περιοχής που έχουν αποδοθεί στο Ιράν.

Ο Αραγτσί ανέφερε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να συναντηθεί με κράτη της περιοχής και να δημιουργήσει κοινή επιτροπή για να διερευνήσει τη φύση των στόχων που δέχθηκαν επιθέσεις.

Πρόσθεσε ότι τα πλήγματα του Ιράν στόχευσαν μόνο αμερικανικές βάσεις και συμφέροντα, ως αντίποινα για επιθέσεις που εξαπολύθηκαν από αυτές τις εγκαταστάσεις.

Ο ίδιος υποστήριξε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναπτύξει ένα drone παρόμοιο με το ιρανικό Shahed-136, με την ονομασία “LUCAS”, το οποίο χρησιμοποιείται για να πλήττει στόχους σε αραβικές χώρες.

Παράλληλα κατηγόρησε το Ισραήλ ότι στοχεύει αμάχους σε αραβικές χώρες με στόχο να υπονομεύσει τις σχέσεις τους με το Ιράν, προσθέτοντας ότι:

«Το Ιράν μέχρι στιγμής δεν έχει στοχεύσει καμία πολιτική ή κατοικημένη περιοχή στην περιοχή».

Σύμφωνα με τον ίδιο, συνεχίζονται οι επαφές με γειτονικές χώρες όπως το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία και το Ομάν, ενώ κράτη της περιοχής μεσολαβούν για τη μείωση της έντασης και προτείνουν ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου.

Αναφερόμενος στα Στενά του Ορμούζ, ο Αραγτσί δήλωσε ότι παραμένουν ανοιχτά για όλους, εκτός από πλοία των ΗΠΑ και χωρών που συμμάχησαν με τις ΗΠΑ.

Περιέγραψε επίσης την κατάσταση στο Ιράν ως «σταθερή», σημειώνοντας ότι δεν υπάρχουν αποστασίες σε κρατικούς ή στρατιωτικούς θεσμούς και ότι ο Ανώτατος Ηγέτης Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι σε καλή υγεία και έχει πλήρη έλεγχο.

Την ίδια στιγμή, το Σώμα Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) δήλωσε την Κυριακή ότι μια πρόσφατη επίθεση με drone στην περιοχή του Ριάντ και στην Ανατολική Επαρχία της Σαουδικής Αραβίας δεν σχετίζεται με το Ιράν, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Fars.

Επίσης την Κυριακή, το ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι ο Αραγτσί είχε τηλεφωνική επικοινωνία το βράδυ του Σαββάτου με τον Γάλλο ομόλογό του Ζαν-Νοέλ Μπαρό, προκειμένου να συζητήσουν την κατάσταση στην περιοχή.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ αποτελούν τη μοναδική αιτία ανασφάλειας στη Δυτική Ασία και στα Στενά του Ορμούζ, καλώντας όλες τις χώρες να καταδικάσουν «την εγκληματική ενέργεια των επιτιθέμενων» κατά του Ιράν και να αποφύγουν την περαιτέρω κλιμάκωση.

Παράλληλα δήλωσε ότι η «επιθετικότητα και η ηγεμονία» του Ισραήλ αποτελούν τη βασική αιτία αστάθειας στον Λίβανο, σημειώνοντας ότι η ειρήνη εκεί εξαρτάται από τον τερματισμό της «κατοχής, των επιθέσεων και των επιθετικών ενεργειών» του Ισραήλ.

Στις 28 Φεβρουαρίου, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν κοινές επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης και άλλων ιρανικών πόλεων, σκοτώνοντας τον τότε Ανώτατο Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ανώτερους στρατιωτικούς διοικητές και πολίτες.

Το Ιράν απάντησε με κύματα επιθέσεων με πυραύλους και drones, στοχεύοντας ισραηλινές και αμερικανικές βάσεις και εγκαταστάσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή.