Αμερικανοί πολίτες καλούνται να φύγουν αμέσως από το Ιράκ, ανακοίνωσε η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη σε επικαιροποιημένη προειδοποίηση ασφαλείας που εξέδωσε σήμερα, μετά από πυραυλική επίθεση κατά του κτιρίου της πρεσβείας κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Αμερικανοί πολίτες που έχουν επιλέξει να παραμείνουν στο Ιράκ ενθαρρύνονται έντονα να επανεξετάσουν την επιλογή τους, υπό το πρίσμα της σημαντικής απειλής που θέτουν τρομοκρατικές ομάδες πολιτοφυλακής που συνδέονται με το Ιράν», ανακοίνωσε η πρεσβεία.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ