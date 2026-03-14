Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Tasnim του Ιράν καλεί τους κατοίκους των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να εκκενώσουν «άμεσα» τις περιοχές γύρω από το λιμάνι Τζεμπέλ Άλι στο Ντουμπάι, το λιμάνι Χαλίφα στο Άμπου Ντάμπι και το λιμάνι του Φουτζαϊρα.

«Αυτές οι περιοχές έχουν γίνει νόμιμοι στόχοι λόγω της παρουσίας και της απόκρυψης αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων ανάμεσα σε πολιτικές εγκαταστάσεις και θα στοχοποιηθούν τις επόμενες ώρες», αναφέρει το πρακτορείο.





Το Ιράν υποσχέθηκε να αυξήσει τη χρήση αναβαθμισμένων όπλων, κυρίως βαλλιστικών πυραύλων και άλλων πυραύλων με μεγαλύτερη καταστροφική δύναμη, δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας.



