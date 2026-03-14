Αναβρασμός επικρατεί στην Τουρκία εξαιτίας περιστατικού που σημειώθηκε στο Τελ Αβίβ, όταν μέλη τηλεοπτικού συνεργείου του τουρκικού δικτύου A Haber δέχθηκαν λεκτική παρέμβαση από άτομο στον δρόμο, μόλις έγινε γνωστό ότι προέρχονται από την Τουρκία.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η διευθύντρια προγράμματος του A Haber, Εμινέ Καβασόγλου, το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο την ώρα που το συνεργείο πραγματοποιούσε γυρίσματα στην πόλη.

Όπως περιέγραψε η ίδια, όταν το συνεργείο ενημέρωσε ότι «έρχεται από την Τουρκία», ένας άνδρας που βρισκόταν στο σημείο αντέδρασε έντονα και φέρεται να τους είπε:

«Από εδώ και πέρα ο εχθρός μας είστε εσείς, το γνωρίζετε;».

Το σχετικό απόσπασμα κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Διαβάστε επίσης:  Παροξυσμός Τούρκων: «Αν μας επιτεθεί το Ισραήλ θα καταλάβουμε Κύπρο-Αιγαίο»

 