Αναβρασμός επικρατεί στην Τουρκία εξαιτίας περιστατικού που σημειώθηκε στο Τελ Αβίβ, όταν μέλη τηλεοπτικού συνεργείου του τουρκικού δικτύου A Haber δέχθηκαν λεκτική παρέμβαση από άτομο στον δρόμο, μόλις έγινε γνωστό ότι προέρχονται από την Τουρκία.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε η διευθύντρια προγράμματος του A Haber, Εμινέ Καβασόγλου, το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο την ώρα που το συνεργείο πραγματοποιούσε γυρίσματα στην πόλη.
Όπως περιέγραψε η ίδια, όταν το συνεργείο ενημέρωσε ότι «έρχεται από την Τουρκία», ένας άνδρας που βρισκόταν στο σημείο αντέδρασε έντονα και φέρεται να τους είπε:
«Από εδώ και πέρα ο εχθρός μας είστε εσείς, το γνωρίζετε;».
Το σχετικό απόσπασμα κάνει τον γύρο του διαδικτύου.
JUST IN— China pulse 🇨🇳 (@Eng_china5) March 14, 2026
A Turkish TV correspondent, while covering the crash of an Iranian missile near Ben Gurion Airport in Tel Aviv, was approached by an Israeli who asked her:
"You realize that you are our next target, don't you?" pic.twitter.com/Uy7SQbHoQ2
🔴 İSRAİL'DE TÜRK DÜŞMANLIĞI— Takvim (@takvim) March 13, 2026
A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu:
➖ Türkiye’den geliyoruz dedik ve beyefendi şöyle dedi: ‘Bundan sonraki düşmanımız sizsiniz, biliyor musunuz?’ pic.twitter.com/4LYc6EnoLP
🚨A Haber muhabiri, Ben Gurion Havalimanı yakınına düşen bir İran füzesini takip ettiği sırada:— İslami Söylem (@islamisoylem) March 14, 2026
"İsrail’de bir beyefendi 'Neredensiniz?' Dedi."
"Türkiye'den geldik”
“Sıradaki düşmanımız sizsiniz”
“Biz İran değiliz.” pic.twitter.com/0msNwoeZoo
