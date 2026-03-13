O Ντόναλντ Τραμπ έκρινε πως είναι «πιθανό» ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν να «βοηθά λίγο» το Ιράν, όμως άφησε να εννοηθεί πως δεν έχει αντίρρηση σε αυτό, σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox Radio, η οποία μεταδόθηκε σήμερα.
«Πιστεύω πως είναι πιθανό πως τους βοηθούν λίγο, ναι, το φαντάζομαι», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, προτού προσθέσει: «Και εκείνος πιστεύει πιθανόν πως βοηθάμε την Ουκρανία, έτσι δεν είναι;».
«Το κάνουν και το κάνουμε», συμπλήρωσε στη συνέντευξη που παραχώρησε στο "The Brian Kilmeade Show", σε ύφος που άφηνε να εννοηθεί πως δεν τον προσβάλλει η στήριξη που προσφέρει η Ρωσία στην Τεχεράνη.
Στην ίδια συνέντευξη, ο Τραμπ είπε πως οι ΗΠΑ δεν έχουν ανάγκη βοήθεια στο θέμα της άμυνας κατά των ντρόουν, όταν ρωτήθηκε εάν η Ουκρανία παράσχει τέτοια βοήθεια.
🇺🇸 US President Donald Trump has said in an interview with Fox News Radio that he suspected Russian leader Vladimir Putin was aiding Iran in the war against the United States and Israel.— AFP News Agency (@AFP) March 13, 2026
